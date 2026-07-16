ETV Bharat / sports

ଜାପାନ ଓପନ୍: ଚୀନର ହାନ୍ ୟୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ

ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଚୀନର ବିଶ୍ୱର ୫ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହାନ୍ ୟୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜାପାନ ଓପନ୍ ସୁପର ୭୫୦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।

PV Sindhu Beats Han Yue
ଚୀନର ହାନ୍ ୟୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Japan Open 2026: ଦୁଇ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଚୀନର ବିଶ୍ୱର ୫ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହାନ୍ ୟୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜାପାନ ଓପନ୍ ସୁପର ୭୫୦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ତାରକା ସିନ୍ଧୁ, ନିଜଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ର‍୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଚୀନ ସଟଲରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୫ ମିନିଟରେ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୪ ସେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହା ଚଳିତ ସିଜନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହାନ୍ ୟୁ ଖେଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଲୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଥରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ପରେ, ସିନ୍ଧୁ ସଠିକ୍ ଶଟ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବେସଲାଇନ୍‌ରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ର‍୍ୟାଲି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ୨୧-୧୬ରେ ଜିତିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ସିନ୍ଧୁ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଆଠଟି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ୮-୦ ର ମଜବୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲେ। ହାନ୍ ୟୁ ବ୍ୟବଧାନ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସଠିକତା ଏବଂ କୋର୍ଟ କଭରେଜ୍ ଆଗରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସିନ୍ଧୁ ୨୧-୧୪ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ହାନ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡକୁ ୮-୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନର ନୋଜୋମି ଓକୁହାରାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ତନିଶା କ୍ରାଷ୍ଟୋ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ କପିଳାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସେମାନେ ଚୀନର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୁଆଙ୍ଗ ଡୋଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଫେଙ୍ଗ ୟାନ୍ ଝୀଙ୍କଠାରୁ ୨୦-୨୨, ୧୭-୨୧ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍, ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହୁଡ୍ଡା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପଦକ ଆଶା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଧମାକା: ୧୦୦୦ ଛକା ମାରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ କଲେ ଚକିତ!

ICC ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବଦଳିଗଲା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ହିଁ ବଢ଼ିବ ରୋମାଞ୍ଚ

Japan Open 2026: ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦମଦାର ବିଜୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଧ୍ରୁବ-ତନିଶା ଯୋଡ଼ି

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ: କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

TAGGED:

JAPAN OPEN 2026
INDIAN BADMINTON
ଜାପାନ ଓପନ୍
PV SINDHU QUARTER FINALS
PV SINDHU BEATS HAN YUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.