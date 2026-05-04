ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କୁ ମାତ ଦେଲେ ସିନର୍: ମାତ୍ର ୫୭ ମିନିଟରେ ଜିତିଲେ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍

Madrid Open 2026: ଇଟାଲୀର ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 1:11 PM IST

Madrid Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବିବାର ଟେନିସ ଇତିହାସରେ ଜାନିକ୍ ସିନର୍ ନିଜ ନାମ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଏଟିପି ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଏହି ନମ୍ବର ୱାନ ଖେଳାଳି କାଜା ମ୍ୟାଜିକାରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୨୬ ମୁଟୁଆ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫୭ ମିନିଟରେ ୬-୧, ୬-୨ ସେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଥିଲା ଯାହା ସମଗ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।

ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା

ଇଟାଲୀର ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଖୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୭ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ୫-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଦ୍ରୁତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବେସଲାଇନ୍ ପାୱାର ଜରିଆରେ ସେ ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସର୍ଭିସକୁ ଦୁଇଥର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଜ୍ୱେରେଭ୍, ଯିଏକି ଦୁଇଥରର ମାଡ୍ରିଡ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍‌କୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ।

ସିନର୍‌ଙ୍କ ସର୍ଭିସ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସର୍ଭିସର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚତୁରତା ସହ 'ଡ୍ରପ୍ ସଟ୍' ଏବଂ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରହିଥିଲା। ଜ୍ୱେରେଭ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନର୍‌ଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଚାପର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 'ଫୋରହ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଇନର୍' ବିଜୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଡ୍ରିଡର ଦର୍ଶକ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ସିନର୍ ସ୍ପେନ୍ ମାଟିରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଓପନ୍ ଏରାରେ କୌଣସି ଖେଳାଳି କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିନର୍ ରୋଜର ଫେଡେରର, ରାଫେଲ ନାଡାଲ ଏବଂ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସମସ୍ତ ନଅଟି ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

