୫୦ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ୟାନିକ୍ ସିନର୍
Italian Open: ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : May 18, 2026 at 5:37 PM IST
Italian Open 2026, ରୋମ୍: ଦୁନିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ରୋମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ କ୍ୟାସପର ରୁଡ୍ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ୬-୪, ୬-୪ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିନର୍ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ୧୯୭୬ ମସିହାରେ ଆଡ୍ରିଆନୋ ପାନାଟାଙ୍କ ପରେ ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଜଣେ ଘରୋଇ ଖେଳାଳି ରୋମ୍ରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।
୨୪ ବର୍ଷୀୟ ସିନର୍ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ATP ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କ୍ୟାରିୟରର ସମସ୍ତ ୯ଟି ଯାକ ATP ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ସେ ଏପରି କରିବାରେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଯିଏକି ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ସିନସିନାଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନିଜର 'କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ' ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
PURE JOY 🤩— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2026
The moment @janniksin defeated Ruud to win Rome and complete the Career Golden Masters!#IBI26 pic.twitter.com/Ik743OpZUZ
ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭରେ କ୍ୟାସପର ରୁଡ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନର୍ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବେସଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସଟ୍ସ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏକ ଘଣ୍ଟା ୪୪ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସିନର୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ପରେ ସେ ଦୁଇ ହାତ ଉଠାଇ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହ ନିଜ ଟିମ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିନରଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଡାନିଲ୍ ମେଦଭେଦେଭଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବା ପରେ ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ଜଣାପଡୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତଥାପି ଫାଇନାଲରେ ସିନର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଭ୍ମେଣ୍ଟ ସହିତ ରୁଡ୍ଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।
Un sogno ❤️ Ce l’abbiamo fatta 🏆 Grazie Roma 🇮🇹🫶🏻 pic.twitter.com/I8URp1kekJ— Jannik Sinner (@janniksin) May 17, 2026
ସିନର୍ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ମୁକାବିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଫିଟନେସ୍ ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୂରା ବର୍ଷ ମୋ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।'
ପରାଜୟ ପରେ କ୍ୟାସପର ରୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ସିନରଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ୟାନିକ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ଏହି ମାହୋଲର ଅଂଶ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା।'
Jannik Sinner after winning the title in Rome:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026
" this year was the 50th year since an italian won... i'm really really happy. incredible last two and a half months… trying to do the best i can. not every day is simple but i'm really really happy." 🇮🇹🥹 pic.twitter.com/hQp9pdEaeH
ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ଆଜିର ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଟେନିସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ସହ ସେ ଏବେ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ଏବଂ ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।