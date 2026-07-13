Wimbledon 2026: ଜ୍ଭେରେଭ୍ଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ କ୍ୟାରିୟରର ୫ମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତିଲେ ୟାନିକ୍ ସିନର୍
Wimbledon 2026 Winner: ଇଟାଲୀର ଷ୍ଟାର୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 13, 2026 at 9:38 AM IST
Wimbledon 2026: ଇଟାଲୀର ଷ୍ଟାର୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟର କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନର୍ ଜର୍ମାନୀର ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ଭେରେଭ୍ଙ୍କୁ ୬-୭(୭), ୭-୬(୨), ୬-୩, ୬-୪ ରେ ହରାଇ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଦମଦାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ର୍ୟାଲି ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମହୂର୍ତ୍ତରେ ସିନର୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ୫ମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ଭେରେଭ୍ଙ୍କ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ
ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଟାଇବ୍ରେକର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଜ୍ଭେରେଭ୍ ୯-୭ ରେ ବାଜି ମାରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସିନର୍ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଇବ୍ରେକର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଇଟାଲୀର ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ୭-୨ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୧-୧ ସମାନତାରେ ଆଣିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ର ବିଜୟ ସିନର୍ଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଆସିଥିଲେ।
Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK
ତୃତୀୟ ସେଟ୍ରେ ସିନର୍ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ତୃତୀୟ ସେଟ୍ରେ ସିନର୍ ଚମତ୍କାର ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜ୍ଭେରେଭ୍ଙ୍କ ସର୍ଭିସକୁ ଥରେ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୬-୩ ରେ ସେଟ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନର୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୬-୪ ରେ ସେଟ୍ ଜିତି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
Jannik's recovery from this slip... Exceptional. #Wimbledon pic.twitter.com/tNWiLRd2Qd— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
ଜ୍ଭେରେଭ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲେ ସିନର୍
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି। ଏହା ଜେନିକ୍ (ୟାନିକ୍) ଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ବିଜୟ ଅଟେ। ଜ୍ଭେରେଭ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ୧୦ମ ବିଜୟ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ସେ ଏବେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତି ଦେଇଛନ୍ତି।
In elite company ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
Jannik Sinner becomes the 10th player in the Open era to defend the Gentlemen's Singles Championship.#Wimbledon | @janniksin pic.twitter.com/9mqrUc9Hyv
ୟାନିକ୍ ସିନରଙ୍କ ଟେନିସ୍ ଯାତ୍ରା
ୟାନିକ୍ ସିନର୍ଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଇଟାଲୀର ଡୋଲୋମାଇଟ୍ସ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭଲପାଇବା ଟେନିସ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍କିଇଙ୍ଗ୍ ଥିଲା। ମାତ୍ର ୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜୁନିଅର୍ ସ୍କିଇଙ୍ଗ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଟେନିସକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ଥରର ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନାଇ ଦେଲା। ସ୍କିଇଙ୍ଗ୍ରୁ ଟେନିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ନିଜକୁ ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେନିସ୍ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି।