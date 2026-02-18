୬୭ ବର୍ଷ ପରେ ସତ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ; ବେଙ୍ଗଲକୁ ହରାଇ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର
Ranji Trophy 2025-26: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସେମିଫାଇନାଲରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : February 18, 2026 at 1:25 PM IST
J&K Cricket Team Ranji Trophy Final: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହି ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସେମିଫାଇନାଲର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ୧୨୬ ରନର ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଏହି କାରନାମା କରିଛି। ଏହା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ବିଜୟର ପ୍ରକୃତ ନାୟକ ଥିଲେ ଆକିବ ନବି। ନବି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୯ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ତରଫରୁ ଅବଦୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅବଦୁଲ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୮୨ ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅପରାଜିତ ୩୦ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ଏବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ।
𝙎𝘾𝙀𝙉𝙀𝙎 𝙊𝙁 𝙋𝙐𝙍𝙀 𝙅𝙐𝘽𝙄𝙇𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 🤩— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 18, 2026
J&K create history as they defeat Bengal by 7️⃣ wickets to book their ticket to the #RanjiTrophy Final for the very first time 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/QXyCuRHJ6e@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/VBKPD9I9mX
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର
ସୋମବାର (ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୬) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା ଏକପାଖିଆ ଲଢ଼େଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ ନବି ଦାର (୪/୩୬) ଏବଂ ସୁନୀଲ କୁମାର (୪/୨୭) ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ହଠାତ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଦଳକୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ବେଙ୍ଗଲ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୯୯ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ମିଳିଥିଲା ୧୨୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୨୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦଳ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୮୩ ରନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନେ ବଂଶଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୪୩ ରନ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ସମଦଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୩୦ ରନ ଯୋଗୁଁ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
VIDEO | Jammu: As Jammu & Kashmir cricket team reaches their first-ever Ranji Trophy final, CM Omar Abdullah (@OmarAbdullah) says, “Our team has made significant progress, and this is the result of their hard work. The players worked hard, along with their coaches and the support… pic.twitter.com/4CXvBpLLhA— Press Trust of India (@PTI_News) February 18, 2026
ବେକାର ଗଲା ମହମ୍ମଦ ଶାମି ୯ ୱିକେଟ୍
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୩୦୨ ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଶାମି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୯୦ ରନ ଦେଇ ୮ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାମିଙ୍କ ଇନିଂସ ବେଙ୍ଗଲକୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରି ନଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ବେଙ୍ଗେଲକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ।