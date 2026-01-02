କାଶ୍ମୀରୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ହେଲମେଟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଫ୍ଲାଗ୍; ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାପରେ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏହାର ୧୪ ଦିନିଆ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : January 2, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : January 2, 2026 at 5:15 PM IST
ଶ୍ରୀନଗର (ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର): ଜମ୍ମୁରେ ଏକ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହେଲମେଟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପତାକା ଥିବା ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ନେବା ସହ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଅନଲାଇନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଘଟଣା ସହିତ ପରିଚିତ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫରକାନ ଉଲ୍ ହକ୍ ଜମ୍ମୁର କେସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ (JKCL)ରେ ଜମ୍ମୁ ଟ୍ରେଲବ୍ଲାଜର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳ JK11 ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 29, 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଫରକାନ୍ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପତାକା ଧାରଣ କରିଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡିଓଟି ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଜମ୍ମୁର ଅନେକ ନେଟିଜେନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ।" ଅନଲାଇନ୍ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଜାହିଦ ଭଟ୍ ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜମ୍ମୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପଛର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫରକାନଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସଂଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି।" "ଆମେ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଭୂମିକା ।"
ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି; ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।" କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟରେ, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (JKCA) ଘଟଣାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି କହିଛି ଯେ, ଏହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।
JKCAର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ JKCA ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଖେଳାଳି ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ।" "ଏହି ମାମଲାରେ ଆସୋସିଏସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ।"
ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ବିଧାୟକ ଆର.ଏସ୍. ପଠାନିଆ ଏହି ଘଟଣାକୁ "ଅପ୍ରୀତିକର" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆକୁ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
"କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ହେଲମେଟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପତାକା ରଖିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା," ବୋଲି ପଠାନିଆ କହିଛନ୍ତି। "ଏହା ହୁଏତ ଏକ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳକୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଦର୍ଶାଉଛି କିମ୍ବା ଭାରତର ସରକାରୀ ମତ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଉଛି । ଆମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।"
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର, ଫରକାନ ଉଲ ହକ୍ S/o ତଜାମୁଲ ହୁସେନ ଭଟ୍ଟ R/o ଟାଙ୍ଗିପୁନା, ପୁଲୱାମା, KC ଡୋର, ମୁଟ୍ଠିରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋଗୋ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ।
ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଭାବକୁ ବିଚାର କରି, ସତ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପିଏସ୍ ଡୋମାନାରେ BNSSର ଧାରା 173(3) ଅଧୀନରେ 14 ଦିନିଆ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତରଳୁଛି ଗ୍ଲାସିଅର: ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପ୍ରତି ବଢୁଛି ବିପଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କଶ୍ମୀର ଖାଲି କର': ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା