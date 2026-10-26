IWF ର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 2029 ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ବର୍ଷ 2029ରେ ସିନିୟର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବ।
Published : October 26, 2026 at 4:50 PM IST
Weightlifting World Championships: ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ବର୍ଷ 2029ରେ ସିନିୟର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ମହାସଂଘ (IWF) ରବିବାର ଦିନ ଚୀନର ନିଙ୍ଗବୋଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ପରେ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଆୟୋଜନ ସହିତ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନିୟର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ମହାସଂଘ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବର୍ଷ 2029 ଏବଂ 2030ର ସିନିୟର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ 2029ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ବର୍ଷ 2030ର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ରୁଷର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୋର୍ଡ ବର୍ଷ 2028 ର ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ କୋସୋଭୋର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରିଷ୍ଟିନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସକୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
A historic first for Indian weightlifting! 🏋️ Ahmedabad will host the World Weightlifting Championships 2029, marking the first time India will host the prestigious event. #Weightlifting #Ahmedabad https://t.co/9hjcSHIxGu— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 25, 2026
ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସିନିୟର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (IWF) ର ମହାସଚିବ ଜୋସ୍ କ୍ୱିନୋନେସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାସଂଘକୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋସୋଭୋ, ଭେନେଜୁଏଲା ଓ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହା ଏହି କଥାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଖେଳ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ 2029ର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ସହରର ପରିଚୟ ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ବର୍ଷ 2030ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା (CommonWealth Games) ର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବର୍ଷ 2036ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆୟୋଜନକୁ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
Delighted that Ahmedabad will host the 2029 IWF World Weightlifting Championships. India gets to stage this prestigious global event for the very first time, and it is a matter of great pride for every Gujarati. As Ahmedabad prepares to host the Commonwealth Games 2030, this is yet another recognition of Gujarat’s growing capacity to host global sporting events, inspired by Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s vision of making India a global sporting powerhouse. Team Gujarat will leave no stone unturned to welcome the world’s best athletes and make this championship a memorable one.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 26, 2026
ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (IWF) ଜଣାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ମଜଭୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାରିଟି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ଥାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ।