ଟେନିସ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ: ୨୦୫୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି
ଟେନିସ ଖେଳାଳି ଷ୍ଟିଫନ ମିଲିସେଭିଚ୍ଙ୍କୁ ୨୦୫୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା...
Published : October 16, 2026 at 12:52 PM IST
Tennis Player Banned: ଖେଳ ଜଗତ ପୁଣିଥରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ଟେନିସ ଖେଳାଳି ଷ୍ଟିଫନ ମିଲିସେଭିଚ୍ଙ୍କୁ ୨୦୫୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେଟୱର୍କରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେନିସ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଏଜେନ୍ସି (ITIA) ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଷ୍ଟିଫନଙ୍କ ଉପରେ ୨୪ ବର୍ଷର କଟକଣା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ୭୦ ହଜାର ୟୁଏସ୍ ଡଲାରର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି।
ଷ୍ଟିଫନ ମିଲିସେଭିଚ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ୫ଟିରେ ସେ ନିଜେ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୨୨-୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆହୁରି ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମିଲିସେଭିଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୩ରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଙ୍କିଂ (୧୩୩୮)ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ନେଟୱର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ଆଇଟିଆଇଏ (ITIA) ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିଲିସେଭିଚ୍ ଆଇଟିଆଇଏ ତରଫରୁ ୭ ଥର ଡକାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଟେନିସ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମିଲିସେଭିଚ୍ ଏହାର କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଟିଆଇଏ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ୨୪ ବର୍ଷର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି।
Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for significant breaches of tennis' anti-corruption rules. https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026
୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟିଫନ ମିଲିସେଭିଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୫୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଟେନିସ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ୭୦ ହଜାର ଡଲାରର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଷ୍ଟିଫନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ତ ଟେନିସ ଖେଳିପାରିବେ, ନା କୋଚିଂ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ଏଟିପି (ATP), ଡବ୍ଲୁଟିଏ (WTA) ସମେତ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଟେନିସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ୱେଣ୍ଟିନ ଫୋଲିୟଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୨୦ ବର୍ଷର କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଫୋଲିୟଟ୍ ଟେନିସ ଖେଳରେ ବେଶ୍ ଭଲ ନାମ କମାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ୨୦୨୨ରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଙ୍କିଂ ୪୮୮ରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।