ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ୬୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୂର୍ବତନ ଇଟାଲୀ ଅଧିନାୟକ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସିଙ୍କ ନିଧନ
Franco Baresi Death: ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଫେଣ୍ଡର ତଥା ଇଟାଲୀର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଏସି ମିଲାନ୍ର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସିଙ୍କର ୬୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : July 31, 2026 at 3:26 PM IST
Franco Baresi Dies at 66: ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଫେଣ୍ଡର ତଥା ଇଟାଲୀର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଏସି ମିଲାନ୍ର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସିଙ୍କର ୬୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ବାରେସିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଟାଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଲବ୍ ଏସି ମିଲାନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତ ନିଜର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଫେଣ୍ଡର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇଛି।
ବାରେସିଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଫେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସେ ସାତ ଥର ବ୍ୟାଲନ୍ ଡି'ଓର୍ (Ballon d'Or) ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୮୯ରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ୨୦ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ଫୁଟବଲର୍ମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ‘ଇଟାଲିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଖେଳ ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ଏସି ମିଲାନ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଜାତୀୟ ଦଳ। ସେ ଇଟାଲୀ ପାଇଁ ୮୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୮୨, ୧୯୯୦ ଓ ୧୯୯୪ର ତିନିଟି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ୧୯୯୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ବାରେସି ଏସି ମିଲାନ୍ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୨୦ଟି ସିଜନ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଲବ୍କୁ ଛଅଟି ସେରି-ଏ (ସ୍କୁଡେଟୋ), ତିନିଟି ୟୁରୋପୀୟ କପ୍, ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କପ୍, ଦୁଇଟି ୟୁଇଏଫଏ (UEFA) ସୁପର କପ୍ ଏବଂ ଚାରିଟି ଇଟାଲିଆନ୍ ସୁପର କପ୍ ଜିତାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏସି ମିଲାନ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନମ୍ବର-୬ ଜର୍ସିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବସର ଦେଇଥିଲା। ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ସେ ଏହି କ୍ଲବ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଇଟାଲିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଓଭାନୀ ମାଲାଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ଇଟାଲିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ନିଜର ଜଣେ ମହାନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ବାରେସି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ଏସି ମିଲାନ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଏହି ସମର୍ପଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିଛି।"
Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra: Franco Baresi.— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 31, 2026
Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora… pic.twitter.com/dxczczBvGw
ଏସି ମିଲାନ୍ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି, 'ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସି ମିଲାନ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଧନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସି ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ବାରେସି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର।'
ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସି କେବଳ ଜଣେ ମହାନ ଡିଫେଣ୍ଡର ନଥିଲେ, ବରଂ ଅନୁଶାସନ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି (୨୦ ବର୍ଷ) ଧରି ଖେଳିବା ଏବଂ ଦେଶର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରେ।