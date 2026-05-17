୮ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଜିତିଲେ ଏଲିନା ସ୍ଵିତୋଲିନା
Italian Open 2026: ଏଲିନା ସ୍ଵିତୋଲିନା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : May 17, 2026 at 3:24 PM IST
Italian Open Final 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁକ୍ରେନର ଷ୍ଟାର୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଏଲିନା ସ୍ଵିତୋଲିନା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଟାଲିଆନ୍ ଓପନର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନିତ ସ୍ଵିତୋଲିନା ଫାଇନାଲ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନିତ କୋକୋ ଗଫଙ୍କୁ ୬-୪, ୬-୭ (୩), ୬-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ୪୯ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ କୋକୋ ଗଫ୍ ମଜବୁତ ଆରମ୍ଭ କରି ୪-୨ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗେମ୍ରେ ଗଫ୍ଙ୍କ ଦୁଇଟି ଡବଲ୍ ଫଲ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଵିତୋଲିନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ରେକ୍ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୟୁକ୍ରେନର ଖେଳାଳି ନବମ ଗେମ୍ରେ ତିନୋଟି ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇ ୬-୪ ରେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
SHE CAME, SHE SAW, SHE CONQUERED 🏆@ElinaSvitolina fights her way through Gauff to take the title in a three set thriller 6-4, 6(3)-7, 6-2!#IBI26 pic.twitter.com/vkELYAjKOX— wta (@WTA) May 16, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଫ୍ ୧୧ତମ ଗେମ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ଭ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଵିତୋଲିନା ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁକାବିଲାକୁ ଟାଇବ୍ରେକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଟାଇବ୍ରେକରରେ ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳି ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୭-୩ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ALL HAIL ELINA SVITOLINA 💪@ElinaSvitolina | #IBI26 pic.twitter.com/j6zglA5Ds5— wta (@WTA) May 16, 2026
ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେଟ୍ରେ ସ୍ଵିତୋଲିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବୀ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗେମ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ହାସଲ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ପକ୍କଡ଼ ମଜବୁତ କରିନେଇଥିଲେ। ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ସର୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତିନୋଟି ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାକହ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଲି ସହିତ ନିଜର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ରୋମ୍ରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ୨୦ତମ WTA ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଅଟେ।
The Ukrainian women swept the clay court WTA 1000 events this season.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2026
Elina Svitolina - 2026 Rome Champion.
Marta Kostyuk - 2026 Madrid Champion.
Leaders.
🇺🇦💙 pic.twitter.com/eU7Wj43Tqv
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସ୍ଵିତୋଲିନା କହିଛନ୍ତି, "ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟାକୁଳତା (ଘବରାହଟ୍) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।" ଅନ୍ୟପଟେ, ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଡ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ଖେଳାଳି ୟାନିକ୍ ସିନର ଶନିବାର ଦିନ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନିତ ଦାନିଲ୍ ମେଦଭେଦେଭଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ନିଜର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୬-୨, ୫-୭, ୬-୪ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୨୩ତମ ସ୍ଥାନିତ କ୍ୟାସପର୍ ରୁଡ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ।