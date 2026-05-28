୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଈଶା ସିଂ ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

ଓଲିମ୍ପିକ୍ ସୁଟିଂ ରେଞ୍ଜରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଶା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।

ISSF World Cup 2026
୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଈଶା ସିଂ ରଚିଲେ ଇତିହାସ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 2:35 PM IST

ISSF World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଶା ସିଂ ବୁଧବାର ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୨୫ ମିଟର ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ତିନିଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଇଶା ଆଇଏସଏସଏଫ ବିଶ୍ୱ କପ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଫାଇନାଲରେ ୪୩ ପଏଣ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍କୋର କରି ଆୟୋଜକ ଜର୍ମାନୀର ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଡୋରିନ୍ ଭେନେକ୍ୟାମ୍ପଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟରେ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ବୁଲଗେରିଆର ମିରୋସଲାଭା ମିନଚେଭା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

ଓଲିମ୍ପିକ୍ ସୁଟିଂ ରେଞ୍ଜରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଶା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନୋଟି ସିରିଜ୍‌ରେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଇଶା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାକୁଠାରେ କୋରିଆର କିମ୍ ୟେ-ଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ୪୨ ପଏଣ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ୟାଙ୍ଗ୍ ଜିନ୍‌ଙ୍କ ୪୧ ପଏଣ୍ଟର ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ୟାଙ୍ଗ୍ ଜିନ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।

ଇଶା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍‌ର ପ୍ରିସିଜନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୯୩ ଏବଂ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୯୪ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ୫୮୭ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ଏବଂ ରାହୀ ସର୍ନୋବତ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୮୨ ଏବଂ ୫୮୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ୧୨ତମ ଏବଂ ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଈଶା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, 'ମ୍ୟୁନିଖ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଶୀର୍ଷ-୮ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲି ଏବଂ ଏଥର ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।' ଫାଇନାଲ୍‌ର ଚାପ ବିଷୟରେ ଇଶା କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଆଦୌ ଶାନ୍ତ ନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋର ବାମ ହାତ କାମ୍ପୁଥିଲା। ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଖେଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚାପର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ।'

ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୫୦ ମିଟର ରାଇଫଲ୍ ଥ୍ରୀ ପୋଜିସନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଶୀ ଚୌକସେ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମାତ୍ର ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୫୮୯ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ୧୦ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ଏମିଲି ଜେଗି ୫୯୦ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ କିଆରା ଲିଓନ ୫୮୭ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ୨୮ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦର୍ସ ବିନୋଦ ୫୮୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ୧୪ତମ ଏବଂ ତିଲୋତ୍ତମା ସେନ୍ ୫୮୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ୪୮ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

