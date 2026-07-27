ISSF ବିଶ୍ୱ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର କଲେ କମାଲ: ଈଶା ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ମନୁ ଭାକର ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ମହିଳା ୨୫ ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଈଶା ସିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିବାବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 27, 2026 at 4:34 PM IST
ISSF World Cup 2026: ହାଙ୍ଗଜୋଉରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇଏସଏସଏଫ୍ ବିଶ୍ୱ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର (୨୭ ଜୁଲାଇ) ମହିଳା ୨୫ ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଈଶା ସିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିବାବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡଧାରୀ ଈଶା ସିଂ ଫାଇନାଲରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଚମତ୍କାର ସଠିକତା ଦେଖାଇ ୫୦ଟି ସଟ୍ରୁ ୪୦ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଈଶା ସିଂ ଆୟୋଜକ ଚୀନର ୟୁୟୁଏ ଜାଙ୍ଗଙ୍କୁ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ। ଜାଙ୍ଗ ୩୭ ପଏଣ୍ଟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
𝐈𝐒𝐒𝐅 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐧𝐠𝐳𝐡𝐨𝐮— SansadTV (@sansad_tv) July 27, 2026
🇮🇳 Esha Singh wins🥇Gold Medal in the Women's 25m Pistol Final.#ISSF #ShootingSport #ISSFWorldCup #Hangzhou #Shooting #EshaSingh #TeamIndia #Cheer4Bharat pic.twitter.com/IXtAsDfHCw
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ମନୁ ଭାକର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ହ୍ୟୋନ ଗ୍ୟୋଙ୍ଗ ପାକଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଡବଲ୍ ସୁଟ୍ଅଫ୍ରେ ମନୁ ଭାକର ବାଜି ମାରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
ଈଶା ସିଂଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ସୈନ୍ୟମ ମହିଳା ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ।
🥇 𝐆𝐎𝐋𝐃𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 🇮🇳🔥— Saurabh Singh (@ImSaurabhlive) July 27, 2026
Esha Singh clinches India's first Gold medal at the Shooting World Cup in Hangzhou with a sensational performance in the Women's 25m Pistol event! 🎯
Manu Bhaker adds to the celebrations with a Bronze 🥉.… pic.twitter.com/H73TPPPluz
ବିଶ୍ୱ କପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଈଶା କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ବିଜୟ କାରଣରୁ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସଫଳ ହେଲି।"
ଅନ୍ୟପଟେ ମନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହିଭଳି ସଫଳତା ସିଢ଼ି ଭଳି କାମ କରିଥାଏ।"
କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଏହି ଯୁବ ସୁଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡଭିୟ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହାଙ୍ଗଜୋଉରେ ଆଇଏସଏସଏଫ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ମହିଳା ୨୫ ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଈଶା ସିଂ ଏବଂ ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଶ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ।"
International Shooting Sport Federation (@issf_official) posts, " a final bursting with talent ⭐ esha singh claims the world cup win, followed by zhang yueyue taking silver and teammate manu bhaker 🇮🇳 claiming bronze!" pic.twitter.com/7ebfoZ2iZH— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
ପଦକ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତ
ହାଙ୍ଗଜୋଉ ବିଶ୍ୱ କପ୍ରେ ଚୀନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪ଟି ପଦକ ଜିତିସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି। ଆୟୋଜକ ଦଳ ପଦକ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାବେଳେ, ଭାରତ ତିନୋଟି ପଦକ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସୁଟରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।