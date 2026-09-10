ETV Bharat / sports

୧୩ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ! ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍‌କୁ ହରାଇ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି

East Zone Wins Duleep Trophy 2026
ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍‌କୁ ହରାଇ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Duleep Trophy Final, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଡ୍ର' ରହିଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧାରରେ ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍‌କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟରେ ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ସେ କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ନଥିଲେ ବରଂ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଯାହାର ପରିଣାମ ଦଳର ବିଜୟ ରୂପରେ ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନକୁ ମିଳିଛି।

ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ ଏହି ବିଜୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ୨୦୨୬ ରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍‌କୁ ହରାଇ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଶାନ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଇଶାନଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଏ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଇଶାନ କିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର' ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଏହା ନିଜେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍‌ର ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ଥିଲେ। ଯିଏକି ଫାଇନାଲରେ ୯୯ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କୋର ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୭୦୮ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ୨୭୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂରା ଦଳ ମାତ୍ର ୩୩୬ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଶାନ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍‌କୁ ଫଲୋ-ଅନ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍‌କୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୮୮ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଡ୍ର' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧାରରେ ଇଷ୍ଟ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

EAST ZONE WINS DULEEP TROPHY
ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ବନାମ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍
ଇଶାନ କିଶନ ରେକର୍ଡ
DULEEP TROPHY FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.