ଇଶାନଙ୍କ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାଜିବ ଶାହାନାଇ; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ହେବ ତାଙ୍କ କନିଆଁ? ଜେଜେବାପା ଖୋଲିଲେ ରହସ୍ୟ

Ishan Kishan: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ମଡେଲ ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ ଛଅ ବର୍ଷ ଡେଟିଂ ପରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଇଶାନଙ୍କ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାଜିବ ଶାହାନାଇ (IANS)
Published : February 16, 2026 at 12:10 PM IST

Ishan Kishan Girlfriend Aditi Hundia: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଯେତିକି ବିସ୍ଫୋରକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର। ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷର ଡେଟିଂ ପରେ ଏବେ ଇଶାନ ଏବଂ ମଡେଲ ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ଇଶାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଅନୁରାଗ ପାଣ୍ଡେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଇଶାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିଁ ମୋ ପସନ୍ଦ।" ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ।

ଇଶାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଖୋଲିଲେ ରହସ୍ୟ

ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଅନୁରାଗ ପାଣ୍ଡେ, ମଡେଲ ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ, ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଅନୁରାଗ ପାଣ୍ଡେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଇଶାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଇଶାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ପେଶାରେ ଜଣେ ମଡେଲ।

ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲେ ଇଶାନ

ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ରହସ୍ୟ ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ରହୁଥିବା ଇଶାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ନାତି ଆଗରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନାତି ବୋହୂର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ।" ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଇଶାନ ଆଉ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅଦିତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି।

ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ଇଶାନ ଏବଂ ଅଦିତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ୨୦୧୯ ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସି ଅଦିତି ଇଶାନଙ୍କୁ ଚିୟର କରୁଥିବା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ୨୦୨୫ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଦିତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଇଶାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ।

କିଏ ଏହି ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ? (Who is Aditi Hundia)

ଅଦିତି ଜୟପୁରର ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରର ଝିଅ। ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ମଡେଲ ଏବଂ 'ମିସ୍ ଦିଭା ୨୦୧୮'ର ବିଜେତା ମଧ୍ୟ। ଏହାସହ ସେ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି।

ଅଦିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୨,୭୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି।

କେବେ ହେବ ବିବାହ?

କ୍ରିକେଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍‌କୁ ଦେଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ୨୦୨୭ ଆରମ୍ଭରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଜୟପୁରରେ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପାଟନାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପରିବାର ଲୋକେ କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

