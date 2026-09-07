ETV Bharat / sports

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଧମାକା, ଦ୍ଵିଶତକ ମାରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ୩୯ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ!

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଶନ ପ୍ରାୟ ୩୯ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Ishan Kishan Double Century Duleep Trophy 2026 Final
ଦ୍ଵିଶତକ ମାରି ୩୯ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଇଶାନ କିଶନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ishan Kishan Double Century: ଇଶାନ କିଶନ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦ୍ଵିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିନେଇଛି। ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଇଶାନଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିଶତକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ଵିଶତକ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ଵିଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଏହି ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ନିଜର ସ୍କୋରକୁ ୬୦୦ ପାର୍ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଦ୍ଵିଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଢ଼ଶହ ରନ୍‌ର ଆଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାର୍ କରିଗଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଦ୍ଵିଶତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ଵିଶତକ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ଵିଶତକ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ଇଶାନ ମାତ୍ର ୨୭୦ ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଦ୍ଵିଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଛକା ଏବଂ ୨୬ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ଚୌକା ମାରି ହିଁ ନିଜର ଦ୍ଵିଶତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଥର ଅରୁଣ ଲାଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ସବା କରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଵିଶତକ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ହିସାବରେ ସେ ଏପରି କରିବାରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଇଶାନ କିଶନ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଅଂଶୁମାନ ଗାଏକୱାଡ୍ ହିଁ ଏପରି କରିପାରିଥିଲେ। ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଗାଏକୱାଡ୍ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ୨୧୬ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଶାନ କିଶନ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଅଧିନାୟକ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୩୯ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଶାନ ୨୫୦ ରନ୍ କରି ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦୁଇଥର ହିଁ ଏପରି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୩୦୦ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ରମଣ ଲାମ୍ବା ୩୨୦ ରନ୍ ଏବଂ ଗଗନ ଖୋଡ଼ା ପୂରା ୩୦୦ ରନ୍ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୩୦୦ ରନ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରେକର୍ଡ ଅଟେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଖରାପ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲାବୁସେନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'

ହରମ୍ୟାନ୍‌ ଓ ଫୋର୍ଟୁଇନ୍‌ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା

TAGGED:

ISHAN KISHAN DOUBLE CENTURY
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବନାମ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍
କ୍ରିକେଟ୍ ଖବର
ISHAN KISHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.