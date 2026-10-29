ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ 3ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
Ben White Retirement: ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟର ତିନିଟିଯାକ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇଛନ୍ତି।
Published : October 29, 2026 at 2:24 PM IST
Ben White Retirement: ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର୍ ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏକ ଚକିତ କଲାଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କ୍ରିକେଟର ତିନିଟିଯାକ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଖେଳିଥିଲେ। 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସର ନେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବେନ୍ ନିଜର ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଅବସରକୁ ନେଇ ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟଙ୍କ ପ୍ରିତିକ୍ରିୟା
ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅବସରକୁ ନେଇ 28 ବର୍ଷୀୟ ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତିନିଟି ଆଇସିସି ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ମୋ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ନଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି।"
ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜୁଲାଇ 2021ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ 38ଟି ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 36ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନିଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ବେନ୍ ମୋଟ 39ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ତିନିଟି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେ 2021, 2024 ଓ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପଛର କାରଣ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି।
Ben White has retired from representative cricket after 43 appearances for Ireland. Best of luck in the next chapter, Ben. 📰 Full story: https://t.co/CyegyLHvnv #BackingGreen https://t.co/TeXskg79V0— Cricket Ireland (@cricketireland) October 28, 2026
ହ୍ୱାଇଟଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ଆୟରଲାଣ୍ଡର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗ୍ୟାରି ୱିଲସନ୍ ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି 28 ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ।"
Ireland spinner Ben White has announced his retirement from international cricket. Read more👇 https://t.co/E0hZRoTw4B— ICC (@ICC) October 29, 2026
ୱିଲସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଠିକ୍ ଲ୍ୟାନ୍ଥ ଏବଂ ଗତିରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତିନିଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ୟାରି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ 28 ବର୍ଷରେ ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳି ଅବସର ନେବା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରାଇଛି।