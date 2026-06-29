ETV Bharat / sports

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ହଠାତ୍ କୋଚ୍ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା

Ireland Cricket: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେବାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେନ୍ରିକ୍ ମଲାନ୍ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

Coach heinrich malan quits ireland national cricket team
ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍‌ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ireland Cricket Coach Resigns: ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଏକ ବହୁତ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଜ ଦଳକୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେବାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେନ୍ରିକ୍ ମଲାନ୍ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗ୍ୟାରୀ ୱିଲସନ୍‌ଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ର ସିରିଜ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଏହା ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଅଟେ।

୪୫ ବର୍ଷୀୟ ହେନ୍ରିକ୍ ମଲାନ୍‌ଙ୍କ ଚୁକ୍ତିବର୍ଷ ୨୦୨୭ ର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁସାରେ, ମଲାନ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ‌ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନୂଆ କୋଚ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକଦମ ସଠିକ୍ ସମୟ। ମଲାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ ରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ୨୦୨୪ ରେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା।

ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ହେନ୍ରିକ୍ ମଲାନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଖେଳାଳି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆଇରିଶ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସମୁଦାୟ ସହିତ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର କଥା ଥିଲା। ଏଠାରେ ରହିବାର ମୋର ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଇରିଶ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମର ଏହି ସମୟକୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲପାଇବା ସହ ମନେ ରଖିବୁ।"

ହେନ୍ରିକ୍ ମଲାନ୍‌ କୋଚ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ମଲାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରମାଗତ ତିନି ଥର (୨୦୨୨, ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୬) ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦଳ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ହରାଇଥିଲା।

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ବଡ଼ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେନ୍ରିକ୍ ମଲାନ୍‌ଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା, କାରଣ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ନିଜ ଇତିହାସର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆବୁଧାବିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବା ଏବଂ ବେଲ୍‌ଫାଷ୍ଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ସାମିଲ ଅଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆୟରଲାଣ୍ଡଠାରୁ ସିରିଜ୍ ହାରିଲା ବିଶ୍ୱବିଜେତା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ୫ ଖେଳାଳି ସାଜିଥିଲେ ଭିଲେନ୍!

'ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ ରଖିବୁନୁ', ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲା ଏହି ବିଦେଶୀ ବୋର୍ଡ

TAGGED:

IRELAND CRICKET COACH RESIGNS
IRELAND CRICKET
ଆୟରଲାଣ୍ଡର ହେଡ୍ କୋଚ୍
IRELAND NEW HEAD COACH
HEINRICH MALAN STEPS DOWN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.