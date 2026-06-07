ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହଙ୍ଗାମା: ଇରାକ ଫୁଟବଲରଙ୍କୁ ୭ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଲା ଆମେରିକା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
FIFA 2026: ଇରାକର ଷ୍ଟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଆଇମନ ହୁସେନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Published : June 7, 2026 at 12:10 PM IST
FIFA World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇରାକର ଷ୍ଟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଆଇମନ ହୁସେନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମେରିକାରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଇରାକର ଏହି ଫୁଟବଲରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ଇରାକୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଶିକାଗୋ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ହୁସେନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ।
ଇରାକ ଦଳର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତଲାଲ ସଲାହଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଧିକାରୀଜଣକ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ହୁସେନଙ୍କ ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଇରାକ ଦଳର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତଲାଲ ସଲାହଙ୍କୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ।"
🚨 BREAKING: An Iraq Player named Aymen Hussein was detained and interrogated for nearly seven hours by border authorities at Chicago's O'Hare International Airport.— THE SCORELINE (@THE_SCORELINE_X) June 6, 2026
was separated from the delegation for exhaustive security screening before being cleared to enter the country.… pic.twitter.com/NkXGCIaJCb
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇରାକୀ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍କାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ । ଆମେରିକା ଇମିଗ୍ରେସନ ଏଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଟକ ଖବର ଉପରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଶନିବାର ସକାଳେ ଇରାକୀ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେମାନେ ପତାକା ହଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ । ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରାକ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ହୁସେନ କରିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ଇପ୍ସୱିଚ୍ ଟାଉନ୍ର ଫରୱାର୍ଡ ଅଲି ଅଲ୍-ହାମାଦି ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଅଲି ଜାସିମ ଓ ୟୁସୁଫ୍ ଅମିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଇରାକ ଦଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଆଇ' ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସେନେଗାଲ ଏବଂ ନରୱେ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି ।
🚨 خلـوا العـالم تعـرف أن الولايـات المتحـدة لا تستحـق تنظيـم كـأس العـالم،— Hayder (@hay23ds) June 6, 2026
تم أحتجاز لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين 🇮🇶 للتحقيق لمدة 7 ساعات من قبل السلطات الأمريكية في مطار شيكاغو!!!!!!
تخيلوا رحلة مدتها 12 ساعة بالأضافة 7 ساعات حجز للتحقيق بدون سبب واضح، ضاع يوم اللاعب. pic.twitter.com/ij8O4slizV
ଘଟଣାଟି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରୟାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ନେଇ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ, ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ଜରିଆରେ ଇରାନର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନୂତନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।