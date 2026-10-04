ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ୧୬୭ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇରାନୀ କପ୍ ଜିତିଲା ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
Irani Cup Final: ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁକେଶ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ବିଜୟର ହିରୋ ରହିଥିଲେ।
Published : October 4, 2026 at 3:33 PM IST
Irani Cup Final: ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ଇରାନୀ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ 167 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚମତ୍କାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଉପ-ଅଧିନାୟକ ସରଫରାଜ ଖାନ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 45 ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ ଖାତା ନଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁକେଶ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ବିଜୟର ହିରୋ ରହିଥିଲେ।
ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 237 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 278 ରନ୍ କରି 41 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 319 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସମ୍ମୁଖରେ 278 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲରମାନେ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 111 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମୁକେଶ କୁମାର 6ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କୁ 3ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
279 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ କୁମାର ଏବଂ ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନାରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 111 ରନ୍ରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆 Congratulations to Rest of India on winning the prestigious #IraniCup 2026 with a 167-run victory in Srinagar 👏 @mflone_ https://t.co/iUudKo9OpJ— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମ ଖଜୁରିଆ (32) ଏବଂ କାମରାନ୍ ଇକ୍ବାଲ୍ (32) ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 54 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଇକ୍ବାଲ୍ଙ୍କୁ LBW ଆଉଟ୍ କରି ଆକାଶ ଦୀପ ଏହି ଭାଗିଦାରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ମୁକେଶ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ 15ତମ ଓଭରରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ବଲ୍ରେ ଶୁଭମ ପୁଣ୍ଡିର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ପାରସ ଡୋଗ୍ରାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଏକ ଡବଲ୍ ଝଟ୍କା ଦେଇଥିଲେ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ସ୍କୋର 19 ଓଭରରେ ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 89 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଖଜୁରିଆ 36 ଏବଂ ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ ଛଅ ରନ୍ କରି କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ। ଲଞ୍ଚ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ଆକାଶ ଦୀପ, ଖଜୁରିଆଙ୍କୁ ପଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ 9 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 22 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🥳 BCCI President Mr. Mithun Manhas @MithunManhas presents the prestigious #IraniCup to Rest of India Captain Rishabh Pant 🏆 Scorecard ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/l2bCqLY6eh— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବ। କାରଣ ସେ ମୋଟ 23.3 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆକାଶଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଥିବା ଜଣାପଡୁଛନ୍ତି।