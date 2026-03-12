ETV Bharat / sports

୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରୁ ଓହରିଲା ଇରାନ; ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ନ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଇରାନ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

IRAN BOYCOTTS 2026 FIFA WORLD CUP
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରୁ ଓହରିଲା ଇରାନ (gettyimages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 9:46 AM IST

FIFA World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ଭାଗ ନେବ ନାହିଁ ଇରାନ ଦଳ। ଇରାନର କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦ ଦୁନୟାମାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇରାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?

ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ତିକ୍ତତା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି।

ଆଇଆରଆଇବି (IRIB) ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁନୟାମାଲି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏକ ଦେଶରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ (ଖେଳାଳି) ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି।"

ଫିଫାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

ଅନ୍ୟପଟେ, ଫିଫା ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇରାନ ମହିଳା ଦଳର କିଛି ସଦସ୍ୟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ରହିବା ପରେ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜନୈତିକ ଚାପକୁ ନେଇ ଇରାନ ଏବେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି।

ଇରାନ ନ ଖେଳିଲେ କିଏ ପାଇବ ସୁଯୋଗ?

ଯଦି ଇରାନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ଓହରିଯାଏ, ତେବେ ଫିଫା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଏସୀୟ ଦେଶ ଭାବେ ଇରାକ କିମ୍ବା ୟୁଏଇ (UAE) ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫିଫା ଚାହିଁଲେ ଏସିଆ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ଚୟନ କରିପାରେ।

ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି?

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୮୨ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ କୁଏତ ବିରୋଧରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୧୯୮୬ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ଇରାନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ଯଦି ଇରାନ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କଟକଣାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଇରାନର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇରାନ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ ନେବ। ଫିଫା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଇରାନ ନିଉଜିଲାଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ବିରୋଧରେ ନିଜର ନିର୍ଧାରିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

