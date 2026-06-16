ETV Bharat / sports

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ହାଇ-ଡ୍ରାମା: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ଇରାନ, ୨-୨ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର'

FIFA World Cup 2026: ଗ୍ରୁପ୍-ଜି’ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଇରାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

Iran vs New Zealand 2-2 Result Dramatic Draw in World Cup 2026 Opener
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ଇରାନ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran vs New Zealand: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍-ଜି’ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଇରାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଉଭୟ ଦଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨-୨ ଗୋଲରେ ବରାବର ବା ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରାଯାଉଥିବା ଇରାନ ଦଳକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି ଦ୍ୱାରା ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଦୁଇଥର ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ଡ୍ର’ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ୮୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଚର ୭ମ ମିନିଟରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ କ୍ରିସ୍ ଉଡ୍‌ଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବେ କରିଥିବା ପାସକୁ ଏଲାଇଜା ଜଷ୍ଟ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ୧-୦ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ପରେ ୨୦ତମ ମାନ୍ୟତାରେ ଥିବା ଇରାନ ଦଳ ଚାପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକାରୁ ବାହାରି ଇରାନ ବଲ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଚର ୩୨ତମ ମିନିଟରେ ଇରାନକୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାମିନ୍ ରଜାଈୟାନ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ଏହି ସ୍କୋରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫର ଆରମ୍ଭରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଇରାନର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା । ୫୫ତମ ମିନିଟରେ ଏଲାଇଜା ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଲ୍ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨-୧ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଗୋଲ୍ ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ ।

ପୁଣିଥରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଇରାନ ଦଳ ନିଜର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଚର ୬୪ତମ ମିନିଟରେ ଇରାନର ଫରୱାର୍ଡ ମହମ୍ମଦ ମୋହେବି ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଡର୍ ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ୨-୨ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ । ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ମିନିଟଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳର ଡିଫେନ୍ସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୁକାବିଲା ବରାବରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଡ୍ର’ ପରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧-୧ ପଏଣ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବ ଯେ ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ଅଟକାଇ ପାରିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ ହେବ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

GER vs CUW: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଜର୍ମାନୀର ମହାବିଜୟ, କୁରାକାଓକୁ ୭-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ କଲା ପରାସ୍ତ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ; ଆମେରିକାରେ ଚୋରି ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ସାମଗ୍ରୀ, ୨ ଗିରଫ୍

TAGGED:

IRAN VS NEW ZEALAND
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
IRAN VS NEW ZEALAND FIFA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.