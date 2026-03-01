ଦୁବାଇ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ: ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ

ETV Bharat / sports

ଦୁବାଇ: ତେହେରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜବାବ ଦେଇଛି ଇରାନ । ଦୁବାଇର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ, ପାମ୍ ଜୁମୈରା ଦ୍ବୀପ ଓ ଦୁବାଇର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ । ଏନେଇ ବିମାନବିନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ବିମାନଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଡବଲ ଅଲମ୍ପିକ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

'ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶନିବାର ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ।

ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ କୋଚ୍:

ପିଭି ସିନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା । ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଦୁବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛୁ ।"

ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ:

ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ "ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ।" ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ନିଜ ଟମ୍‌ ସହିତ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାରେ ସେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି 'X' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଦୁବାଇରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି:

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି । ଆମେରିକା- ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଇରାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇରାନ । ଇରାନ ଦୁବାଇର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପାମ୍ ଜୁମୈରା ଦ୍ବୀପ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଅଲ ଅରବ ନାମକ ବହୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲକୁ ଇରାନୀ ମିସାଇଲ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ୟୁନାଇଟେଡ୍‌ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ କହିଛି ଯେ, ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅଞ୍ଚଳରେ 137ଟି ମିସାଇଲ ଏବଂ 209ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ୟୁଏଇର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବିରେ, ଜାଏଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହାର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି ।

