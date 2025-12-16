ETV Bharat / sports

IPL Auction Live: ₹25.20 କୋଟିରେ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ କିଣିଲା KKR, ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଲେ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍

ମିନି ନିଲାମରେ ମୋଟ 369 କ୍ରିକେଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 251 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 118 ଜଣ ବିଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର।

IPL 2026 MINI AUCTION
IPL 2026 MINI AUCTION (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆବୁଧାବି: ବୁଧବାର ଦିନ ଆବୁଧାବିରେ ଆଇପିଏଲର 20ତମ ସଂସ୍କରଣର ମିନି ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଯେବେ ବିଦେଶରେ ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିନି ନିଲାମରେ ମୋଟ 369 କ୍ରିକେଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 251 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 118 ଜଣ ବିଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର।

ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ 25.20 କୋଟିରେ କିଣିଲା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ

ଆଇପିଏଲ 20ତମ ସଂସ୍କରଣର ମିନି ନିଲାମରେ ଚମକିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ। ତାଙ୍କୁ ₹25.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ (KKR) । ଗ୍ରୀନ ଆଇପିଏଲରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର, ଯିଏକି ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ରେକର୍ଡ (₹24.75 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

'ମୁଁ KKR', ଗ୍ରୀନ୍ କହିଲେ

କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍ ନାଇଟ୍ସ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।

ପାଥିରାନାଙ୍କ ପାଇଁ KKR ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି

ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ₹25.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ପରେ, ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଷ୍ଟାର ପେସର ମାଥିଶା ପାଥିରାନାଙ୍କୁ ₹18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଆରସିବି କିୱି ପେସର ଜାକବ ଡଫିଙ୍କୁ ₹2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି।

ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଲେ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍

ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇଂରାଜୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଅନସୋଲ୍ଡ ହୋଇ ରହିଲେ। କିୱି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି।

ଆକିବ ନବିଙ୍କୁ କିଣିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆକିବ ନବି ଡାରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ₹8.40 କୋଟି (8.40 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେ କିଣିଛି। ତାଙ୍କର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ₹30 ଲକ୍ଷ (30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ।

ଆଲେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଲା ପର୍ପଲ ବ୍ରିଗେଡ୍

କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ପରେ, ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କୁ ₹1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି କିୱି ଷ୍ଟମ୍ପର-ବ୍ୟାଟର ଓପନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବେନ୍ ଡକେଟଙ୍କୁ ₹2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଏହା ଇଂଲିସ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ IPL ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IPL 2026 ମିନି ଅକ୍ସନ: ସର୍ଟଲିଷ୍ଟରେ 1355 ଖେଳାଳି, ମ୍ଯାକ୍ସଓ୍ବେଲ ଆଉଟ-କାମେରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କିଛି ସମୟ ପରେ IPL ମିନି ଅକ୍ସନ: ନିଲାମ ତାଲିକାରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି

TAGGED:

IPL 2026 MINI AUCTION
IPL AUCTION UPDATES
IPL MINI AUCTION UPDATES
ଆଇପିଏଲ 2026 ମିନି ନିଲାମ
IPL 2026 MINI AUCTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.