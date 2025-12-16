IPL Auction Live: ₹25.20 କୋଟିରେ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ କିଣିଲା KKR, ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଲେ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍
ମିନି ନିଲାମରେ ମୋଟ 369 କ୍ରିକେଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 251 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 118 ଜଣ ବିଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର।
Published : December 16, 2025 at 5:24 PM IST
ଆବୁଧାବି: ବୁଧବାର ଦିନ ଆବୁଧାବିରେ ଆଇପିଏଲର 20ତମ ସଂସ୍କରଣର ମିନି ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଯେବେ ବିଦେଶରେ ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିନି ନିଲାମରେ ମୋଟ 369 କ୍ରିକେଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 251 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 118 ଜଣ ବିଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର।
ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ 25.20 କୋଟିରେ କିଣିଲା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ
ଆଇପିଏଲ 20ତମ ସଂସ୍କରଣର ମିନି ନିଲାମରେ ଚମକିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ। ତାଙ୍କୁ ₹25.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ (KKR) । ଗ୍ରୀନ ଆଇପିଏଲରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର, ଯିଏକି ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ରେକର୍ଡ (₹24.75 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
💰 INR 25.20 Crore 🤯🤯— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The third most expensive player in the history of #TATAIPL auction! 🔨
Cameron Green will play for @KKRiders 💜#TATAIPLAuction pic.twitter.com/c0ErBPWHju
'ମୁଁ KKR', ଗ୍ରୀନ୍ କହିଲେ
କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍ ନାଇଟ୍ସ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।
First words from our 🆕 Knight 🎙️😍 pic.twitter.com/Qmg80QksXj— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025
ପାଥିରାନାଙ୍କ ପାଇଁ KKR ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି
ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ₹25.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ପରେ, ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଷ୍ଟାର ପେସର ମାଥିଶା ପାଥିରାନାଙ୍କୁ ₹18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଆରସିବି କିୱି ପେସର ଜାକବ ଡଫିଙ୍କୁ ₹2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି।
Choose your ending: yorker, slower one, or wicket.😎🌪 https://t.co/BX55TchUte pic.twitter.com/649l4xDw76— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025
ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଲେ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍
ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇଂରାଜୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଅନସୋଲ୍ଡ ହୋଇ ରହିଲେ। କିୱି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି।
ଆକିବ ନବିଙ୍କୁ କିଣିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆକିବ ନବି ଡାରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ₹8.40 କୋଟି (8.40 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେ କିଣିଛି। ତାଙ୍କର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ₹30 ଲକ୍ଷ (30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ।
The leading wicket taker among pacers in Ranji Trophy 2025-26 with 29 scalps, #AuqibDar, joins the #DelhiCapitals for a whopping 8.4 CR! 🤯💪#TATAIPLAuction 2026 | LIVE NOW 👉 https://t.co/NZ92stKxPU pic.twitter.com/s8pWP85jpR— Star Sports (@StarSportsIndia) December 16, 2025
ଆଲେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଲା ପର୍ପଲ ବ୍ରିଗେଡ୍
କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ପରେ, ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କୁ ₹1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି କିୱି ଷ୍ଟମ୍ପର-ବ୍ୟାଟର ଓପନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବେନ୍ ଡକେଟଙ୍କୁ ₹2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଏହା ଇଂଲିସ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ IPL ହେବ।
Finn's ALL-IN for purple and gold 💜💛 https://t.co/8yAhAg2twy pic.twitter.com/MP0YLsZqTT— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025
