IPL 2026 ମିନି ଅକ୍ସନ: ସର୍ଟଲିଷ୍ଟରେ 1355 ଖେଳାଳି, ମ୍ଯାକ୍ସଓ୍ବେଲ ଆଉଟ-କାମେରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ମନି ଅକ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତଥା ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାମେରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ।

IPL Mini Auction
IPL Mini Auction (IANS PHOTO))
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 2, 2025 at 3:48 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2026 ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ ମିନି ଅକ୍ସନ ପାଇଁ 1355 ଜଣ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । 10ଟି ପ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ ମାତ୍ର 77 ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ମିନି ଅକ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତଥା ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାମେରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି । କାରଣ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଗ୍ଲେନ ମ୍ଯାକ୍ସଓ୍ବେଲ ମିନି ଅକ୍ସନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ।

ବେସ୍‌ ପ୍ରାଇଜ 2 କୋଟି:

କ୍ରିକବଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ସନ ପାଇଁ ମୋଟ 1355 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 45 ଜଣଙ୍କର ବେସ ପ୍ରାଇଜ 2 କୋଟି ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କାମେରନ ଗ୍ରୀନ, ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ, ଜୋନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ, ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଡେଭିଡ ମିଲର ଏବଂ ଶାଇ ହୋପ । ଏହି ତାଲିକାରେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଆଇପିଏଲ ମିନି ଅକ୍ସନରେ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ, କେଏସ ଭରତ, ରାହୁଲ ଚହର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଆକାଶ ଦୀପ, ଦୀପକ ହୁଡା, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ସରଫରାଜ ଖାନ, ଶିବମ ମାଭି, ଚେତନ ସାକରିଆ, କୁଳଦୀପ ସେନ, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ସନ୍ଦୀପ ଓ୍ବାରିଅକ ଏବଂ ଉମେଶ ଯାଦବ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି ।

2026 ଆଇପିଏଲ ଖେଳିବେନି ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସଓ୍ବେଲ:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସଓ୍ବେଲ ଆସନ୍ତା 2026 ଆଇପିଏଲରୁ ବାଦ୍‌ ପଡିଛନ୍ତି । କାରଣ ESPN ରିପୋର୍ଟ କରିଛି କରିଛି ଯେ ମିନି ଅକ୍ସ ପାଇଁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି । ମ୍ୟାକ୍ସଓ୍ବେଲଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ସନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ 4.2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଚରୁ ବାଦ ପଡିଥିଲେ ।

77 ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ ଉପଲବ୍ଧ:

ଆଇପିଏଲ 2026 ନିଲାମୀ ପାଇଁ 77ଟି ସ୍ଲଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା 1355 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 77 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 43 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ ଖେଳାଳି କେତେ ପ୍ରାଇଜରେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ କିଏ ବାଦ୍‌ ପଡୁଛି ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

KKR ପାଖରେ ରହିଛି ଅଧିକ ଟଙ୍କା:

ଆଇପିଏଲ ରିଟେନସନ ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଡିକ ନିଲାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୋଟ 237.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । କେକେଆର ପାଖରେ ଭେଙ୍କଟସ ଆୟର ଏବଂ ଆନ୍ଦ୍ର ରସେଲଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ସର୍ବାଧିକ 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛି । ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 43 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

