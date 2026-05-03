IPL 2026: ଆଜି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମୁକାବିଲା; ମଇଦାନରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଏହି ୪ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ!

ଆଜି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ୪ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ! (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 1:29 PM IST

IPL 2026 Today Match, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୩ ମଇ, ରବିବାର) ଡବଲ୍ ହେଡର୍‌ର ଦିନ। ଆଜି ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ମଇଦାନରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବାର ବିପଦ।

ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍

ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପଲା ଭାରି ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଜୟ ରଥରେ ସବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟ ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ସଲିଲ ଆରୋରା, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସାକିବ ହୁସେନ୍, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ, ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍, ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଜେରାଲ୍ଡ କୋଏଟ୍‌ଜି, ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କା, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍, ଜିଶାନ ଅନସାରୀ, କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେତ୍ରା, ଓଙ୍କାର ତାରମାଲେ, ଆରଏସ ଅମ୍ବରିଷ, ଅମିତ କୁମାର।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), ଟିମ୍ ସେଇଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ, କ୍ୟାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ରମଣଦୀପ ସିଂହ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ବୈଭବ ଆରୋରା, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ତେଜସ୍ୱୀ ଦାହିୟା, ନବଦୀପ ସୈନୀ, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ, ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମୁଜାରାବାନୀ, ମାଥିସା ପଥିରାନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୋଲାଙ୍କି, ସୌରଭ ଦୁବେ, ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ, ଦକ୍ଷ କାମ୍ରା।

ଆଜିର ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର 'ସୁପର ସଣ୍ଡେ'ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଗୁଜରାଟ ନିଜ ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବିଜୟ ପଥକୁ ଫେରିଛି। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ନିଜ ଦଳକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ଜଗାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବର ଏହା ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଥିଲା। ତଥାପି ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁ ଭଳି ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ ହେବ।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ନେହାଲ ୱାଧେରା, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାକ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍, ମୁଶୀର ଖାନ, ୟଶ ଠାକୁର, ବେନ୍ ଡ୍ୱାରସୁଇସ୍, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ମିଚେଲ ଓଭେନ୍, ହରନୁର ସିଂହ, ପାଇଲା ଅବିନାଶ, ବିଶାଳ ନିଶାଦ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ରସିଦ ଖାନ, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ମାନବ ସୁଥାର, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ, ଅନୁଜ ରାୱତ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିୟା, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, ଲ୍ୟୁକ ଉଡ୍, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, କୁମାର କୁଶାଗ୍ରା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, କନର ଏଷ୍ଟରହୁଜେନ, ରବିଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଇ କିଶୋର।

