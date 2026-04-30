ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ: ମୁରଲୀଧରନ

Muttiah Muralitharan: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୁଥୟା ମୁରଲୀଧରନ୍ ଆଇପିଏଲକୁ ଏକ ‘ବିଜନେସ୍’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 7:10 PM IST

IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ବଡ଼ ସ୍କୋରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜରେ ପିଛା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୨୬୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ ଚେଜ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୪୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଲା। ଏଭଳି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୁଥୟା ମୁରଲୀଧରନ୍ ଆଇପିଏଲକୁ ଏକ ‘ବିଜନେସ୍’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ମତରେ ଆଇପିଏଲରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ରିକେଟର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍। ଆଇପିଏଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ହେବା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ତାହାର ପିଛା କରାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ ‘ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର’ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଆଜିର ଦର୍ଶକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାଭଳି ୱିକେଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ତେବେ ଦର୍ଶକ ସେହି ମ୍ୟାଚକୁ ‘ବୋରିଂ’ ବୋଲି କହିବେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୁରଲୀଧରନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହିଭଳି ବଡ଼ ସ୍କୋରର କାରଣ ହେଉଛି ୱିକେଟ୍‌। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ କହିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ବୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍।"

ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନ ସ୍ପିନର ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ, ବ୍ୟାଟରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭରୁ କମ୍ ରିସ୍କ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ନିୟମ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଏହି ମହାନ ସ୍ପିନର ବିଶ୍ୱାସ କରିନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଟିମ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଟାକିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଥାଏ ଯେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।"

