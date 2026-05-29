IPL ଇତିହାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ: ଗଢ଼ିଲେ ଏଭଳି ରେକର୍ଡ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେହି କରିନଥିଲେ!

IPL 2026: ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି।

IPL ଇତିହାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 8:44 PM IST

Sooryavanshi New Record, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର (୨୯ ମଇ) ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ତ ଭଲ ରହିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗୋଟିଏ ପଟ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାରିରେ ଯେମିତି ହିଁ ୨୦ ରନ୍‌ର ଆକଳନ ପୂରଣ କଲେ, ସେହିକ୍ଷଣି ସେ ଏଭଳି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅନ୍‌କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ।

ଆଇପିଏଲ୍‌ର ୧୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ଖେଳାଳି ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସାରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍‌ରେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜଣେ ଅନ୍‌କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ନାମରେ ପକ୍କା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ସେ ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଅନ୍‌କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍‌ରେ ୭୦୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍‌ରେ ୭୦୦ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୫ମ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ୨ ଥର ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଥରେ ଲେଖାଁଏ ଏପରି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଧିକାଂଶ ରନ୍ ଚୌକା ଓ ଛକା ଜରିଆରେ ବନୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍‌ରେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭରରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ମୋଟ ୩୧ ରନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବଳରେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୫୦୦ ପ୍ଲସ (୫୦୦ରୁ ଅଧିକ) ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍‌ର ପାୱାରପ୍ଲେରେ ମୋଟ ୫୨୧ ରନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

