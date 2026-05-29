IPL ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପଡ଼ିଲା ଦୁଇଥର ଟସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

IPL 2026: ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମୁଲ୍ଲାନପୁରରେ ଏକ ନିଆରା ଓ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବନାମ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (IANS)
Published : May 29, 2026 at 8:04 PM IST

RR vs GT Qualifier 2, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ସମୟରେ ମୁଲ୍ଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଏକ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍‌ର ମୁଦ୍ରା ଉପରକୁ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଦ୍ରାଟି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ବା କନ୍‌ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଟସ୍‌କୁ ନେଇ ବିବାଦ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଇଥିଲା?

ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥିବା ଟସ୍ ସମୟରେ ରିୟାନ ପରାଗ 'ହେଡ୍ସ' କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାଟି 'ଟେଲ୍ସ' ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପ୍ରକାଶ ଭଟ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା। ଏହା ପରେ ରେଫରି ପୁଣିଥରେ ଟସ୍ ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଟସ୍ କରାଉଥିବା ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ମୁଦ୍ରା ପୁନର୍ବାର ସ୍ପିନ୍ (ରି-ସ୍ପିନ୍) କରାଯିବ।

ରିୟାନ ପରାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ଜୋରରେ 'ହେଡ୍‌' ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଦ୍ରାଟି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ହେଡ୍‌ ଆସିଥିଲା। ରିୟାନ ପରାଗ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରାଗ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ କହିଥିଲେ- ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ। ୱିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହା ଧିମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବସ ସେହି ୪୦ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖେଳିବ ସେହି ଦଳ ହିଁ ଜିତିବ।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଟସ୍ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଆଶିଷ ନେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଗିଲ୍ ଟସ୍ ପରେ କହିଥିଲେ- ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ହିଁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ୱିକେଟ୍‌ରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୪୦ ଓଭରର ଖେଳ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ 'ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ' (କର ବା ମର) ଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଟେ।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ (Playing XI):

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ଯଶସ୍ଵୀ ଜୟସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଡୋନୋଭାନ ଫରେରା, ଦାସୁନ ଶନକା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ଯଶରାଜ ପୁଞ୍ଜା।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ରାଶିଦ ଖାନ, ରବିଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଈ କିଶୋର, କାଗିସୋ ରବାଡା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।

