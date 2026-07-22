୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ IPL ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦୀ; FEMA ମାମଲାରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ମୋଦୀ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : July 22, 2026 at 5:04 PM IST
Lalit Modi Return To India: ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ମୋଦୀ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ (FEMA) ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଲଳିତ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଆସୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।"
#WATCH | IPL founder and first chairman Lalit Modi to return to India.— ANI (@ANI) July 22, 2026
He says, "I'm really happy with the verdict yesterday. It's really been a great day. 16 years I have fought and whatever I have been saying to the media and to everybody has finally emerged as the truth. I'm… pic.twitter.com/QTN7VkzuEy
ଲଳିତ ମୋଦୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଆସିବି। ମୋ ଝିଅ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୋ ନାତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା' ପରେ ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।'
EDର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍
ସ୍ମଗଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାନିପୁଲେଟର୍ସ ଆକ୍ଟ (SAFEMA) ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ଦେଇଥିବା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଇଡିର ଅଧିକାଂଶ ନିଷ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜରିମାନାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଶକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ୨୦୦୯ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ସହ ଜଡ଼ିତ କଥିତ ଫେମା (FEMA) ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଲଳିତ ମୋଦୀ ଦାୟୀ ଥିଲେ।
I am really looking forward to returning to India after a long long time. Stay well and stay safe 🙏🏽 https://t.co/29AaVrxF6V— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 22, 2026
କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା?
ବର୍ଷ ୨୦୦୯ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆୟୋଜନ ଭାରତ ବଦଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ନେଇ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇଡିର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏହି ବୈଦେଶିକ ଦେଣନେଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୈଦେଶିକ ଦେଣନେଣ 'କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍' ଥିଲା, 'କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍' ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଇଡିର ମୂଳ ଆଧାର ହିଁ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା।
୨୦୧୦ରୁ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଲଳିତ ମୋଦୀ
ଲଳିତ ମୋଦୀ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ଭାରତ ବାହାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି, ବିସିସିଆଇ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେମା (FEMA) ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।