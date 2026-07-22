ETV Bharat / sports

୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ IPL ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦୀ; FEMA ମାମଲାରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ମୋଦୀ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Lalit Modi Return To India
୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ IPL ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦୀ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lalit Modi Return To India: ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ମୋଦୀ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ (FEMA) ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

ଲଳିତ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଆସୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।"

ଲଳିତ ମୋଦୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଆସିବି। ମୋ ଝିଅ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୋ ନାତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା' ପରେ ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।'

EDର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍

ସ୍ମଗଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାନିପୁଲେଟର୍ସ ଆକ୍ଟ (SAFEMA) ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ଦେଇଥିବା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଇଡିର ଅଧିକାଂଶ ନିଷ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜରିମାନାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଶକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ୨୦୦୯ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ସହ ଜଡ଼ିତ କଥିତ ଫେମା (FEMA) ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଲଳିତ ମୋଦୀ ଦାୟୀ ଥିଲେ।

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା?

ବର୍ଷ ୨୦୦୯ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଆୟୋଜନ ଭାରତ ବଦଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ନେଇ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇଡିର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏହି ବୈଦେଶିକ ଦେଣନେଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୈଦେଶିକ ଦେଣନେଣ 'କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍' ଥିଲା, 'କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍' ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଇଡିର ମୂଳ ଆଧାର ହିଁ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା।

୨୦୧୦ରୁ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଲଳିତ ମୋଦୀ

ଲଳିତ ମୋଦୀ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ଭାରତ ବାହାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି, ବିସିସିଆଇ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେମା (FEMA) ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

VIDEO: କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ବିରାଟ-ଅନୁଷ୍କା

ଜେଲ୍ ଯିବେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର? ମାନିଲେ ନିଜ ଦୋଷ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇବେ କୋର୍ଟ

'ଏମିତି ଆଦୌ ହେବନାହିଁ!' ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

TAGGED:

IPL FOUNDER LALIT MODI
IPL FOUNDER
LALIT MODI NEWS
ଲଳିତ ମୋଦୀ
IPL FOUNDER LALIT MODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.