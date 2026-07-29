ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆରସିବିର ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ: ୨୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦଳର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ଦଳ ବନିଯାଇଛି, ଯାହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ୩୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨୯୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
Published : July 29, 2026 at 5:15 PM IST
RCB Brand Value 2026: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ଦଳ ବନିଯାଇଛି, ଯାହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ୩୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨୯୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇପିଏଲ୍ର ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧.୯୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ଷସାରା ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି।
ହୁଲିହାନ ଲୋକି (Houlihan Lokey) ର ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିଏଲ୍ର ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୧.୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧.୯୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି କେବଳ ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୧୦.୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୪୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
IPL's business value has climbed to ₹1,96,812cr, up to 11.4% from last year. (Houlihan Lokey). pic.twitter.com/VxQk2GylRF— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 29, 2026
ଆରସିବି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଇପିଏଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଦଳ ଭାବେ ବଜାୟ ରହିଛି। ଆରସିବିର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୨୯୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ୩୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ବନିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରସିବି ଦଳର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ରେକର୍ଡ ୧.୭୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୭୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିପୁଳ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଆରସିବିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ବିଜୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଶଂସକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଏବେ ଏକ ମଜଭୁତ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ୍। ଆରସିବି କେବଳ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ପ୍ରାୟ ୪୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ର ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ରାୟ ୨୫୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୨୩୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ୨୩୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏମ୍. ଏସ୍. ଧୋନି ନଖେଳିବା କାରଣରୁ ସିଏସକେର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଗତି ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ଏବେ କେତେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
🚨 RCB CREATE HISTORY 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) July 29, 2026
- RCB becomes the first IPL franchise to surpass the $300 Million mark in brand value. (Houlihan Lokey). pic.twitter.com/4JrQvrXhsY
ଲିଗ୍ର ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୬୮ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୬୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା) ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଏହା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୬୧ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୫୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା), ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ୧୫୮ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୫୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା), ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ୧୫୭ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୪୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା), ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୫୬ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୪୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ୧୨୨ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୧୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା) ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜିଓଷ୍ଟାର୍ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬ ସିଜନକୁ ମୋଟ ୧୦୬ କୋଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ୨୬% ର ଜବରଦସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଣା ସାଧାରଣ ଟିଭିରେ ଭ୍ୟୁଅରସିପ୍ ୧୮.୮% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେବଳ ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡରେହିଁ ୫୧.୫ କୋଟି ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ମୋଟ ଆୟ ୧.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୭୧୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି।