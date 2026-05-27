ବଡ଼ ଉଲଟଫେର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ BCCI, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୨ ଥର IPL ମଜା ନେବେ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ!
IPL Big Update: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଦଳିପାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ୭୪ ରୁ ୯୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୋଟିଏ ସିଜନକୁ ଦୁଇଟି ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ।
Published : May 27, 2026 at 7:48 PM IST
IPL Format Change, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଗ୍। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଦେଖିଲେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୋଟ ୭୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୯୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ ଧୁମଲ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଣ୍ଡୋ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଇପିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୭୪ ରୁ ୯୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେପରି ୨୦୨୨ ମସିହା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୨ ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୫ଟି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି।
THE BCCI EYEING SEP-OCT WINDOW FOR IPL. 🏆— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 27, 2026
Arun Dhumal said, “we need to sit across and speak to the broadcaster for their opinion on whether the tournament can be moved to another window. One suggestion was a window in September-October. That is the best time from an… pic.twitter.com/xCzOLS9TNQ
ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସର ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆହତ ହେବାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ କୁମାର ଧୁମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆଇସିସିର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରହେ, ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଶେଷରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଧୁମଲ 'ସ୍ପୋର୍ଟସ ଷ୍ଟାର୍'କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
IPL chairman Arun Dhumal said weather and future scheduling demands are pushing BCCI to examine alternate windows, including September-October and a possible split-season format.— Cricketopia (@CricketopiaCom) May 27, 2026
Speaking to Sportstar, Dhumal said discussions around the tournament's future structure have gained… pic.twitter.com/iEXTYbvDu0
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ପାଣିପାଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ସରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତରେ ପାର୍ବଣ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଚୁର ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିସିସିଆଇ ଏହି ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛି। ଯଦି ବର୍ଷ ୨୦୨୭ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ରର ୱିଣ୍ଡୋ ମିଳେ, ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ଷ ୨୦୨୮ କିମ୍ବା ୨୦୨୯ ରେ ହୋଇପାରେ।