ETV Bharat / sports

IPL 2027 ନିଲାମୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ତାରିଖ ଓ ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କଲା BCCI

ବିିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମୀ ଏବଂ ଆଗାମୀ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

IPL Auction 2027 to Be Held in Goa
IPL 2027 ନିଲାମୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL Auction 2027 Venue: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମୀ ଏବଂ ଆଗାମୀ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଆରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ 'ଏ' ମହିଳା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଟି20 ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକୁ ମୋହାଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସାଉଦି ଆରବ, ଦୁବାଇ ଓ ଆବୁଧାବି ଭଳି ତିନିଟି ବିଦେଶୀ ସ୍ଥାନରେ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମୀ ଆୟୋଜନ କରିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଆରେ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି।

ଭାରତ ‘ଏ’ ମହିଳା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ‘ଏ’ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଟି20 ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ମୋହାଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାଳାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।

ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲଗାତାର ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଟି20 ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକୁ ମୋହାଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଯେପରି କ୍ରିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।"

ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।

ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଡିନବର୍ଗଠାରେ ଜୟ ଶାହା ତାଙ୍କୁ ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ, ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ।"

ଏହା ସମେତ ଜାପାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍ସାହ ଏହି ଖେଳକୁ ସେହି ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜନପ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାପାନରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହ ଖେଳର ବୈଶ୍ୱିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ଖେଳାଳି ନିଲାମୀ ଭେନ୍ୟୁ
2027 ଆଇପିଏଲ ନିଲାମୀ କେଉଁଠି ହେବ
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ଓଡ଼ିଆ ଖବର
IPL AUCTION 2027 VENUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.