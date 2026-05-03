ବୈଭବଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖାଇ ଫସିଗଲେ କାଇଲ୍ ଜାମିସନ, ଆଇପିଏଲ୍ ନେଲା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

IPL 0226 Punishment: ଆଇପିଏଲ୍ ଏହାକୁ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଜାମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 2:49 PM IST

Kyle Jamieson Penalized, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଇଲ୍ ଜାମିସନ ରାଜସ୍ଥାନର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 'ସେଣ୍ଡ-ଅଫ୍' (ବିଦାୟୀ ଅଭିବାଦନ) ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଏହାକୁ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଜାମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲକି ଫର୍ଗୁସନଙ୍କ ମତରେ ଖେଳରେ ଏଭଳି ଜିଦ୍ ବା ଆବେଗ ଜରୁରୀ।

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଜାମିସନ ଏକ ସଠିକ୍ ୟର୍କର ପକାଇ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୪ ରନ୍‌ରେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଜାମିସନ ନିଜର ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ତାଳି ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେଖିଥିଲେ। ୧୫ ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରାଜୀବ ସେଠ୍ ଜାମିସନଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚାର ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୨.୫ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଭଲ୍-୧ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଛି। ଯାହା କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉସକାଇବା କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଇସାରା କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଜାମିସନ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଫର୍ଗୁସନଙ୍କ ସମର୍ଥନ:

ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବୋଲର ଲକି ଫର୍ଗୁସନ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଜାମିସନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଫର୍ଗୁସନ ‘ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ’ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, "କାଇଲ୍ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ସେ ବହୁତ ଜୋଶ୍‌ରେ ଥିଲେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ଭାଗରେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଖେଳର ଏକ ଅଂଶ।"

ଫର୍ଗୁସନ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜାମିସନ ନିଜେ ଜଣେ ବିଶାଳକାୟ ଖେଳାଳି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଏତେ ଅଧିକ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦେଖାଯାନ୍ତି।"

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ତେଜିଛି ଯେ, ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର ପିଲା ବିରୋଧରେ ଜାମିସନଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶାଳକାୟ ବୋଲର ଏତେଟା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା କି? ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜାମିସନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ଫର୍ଗୁସନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଏହାକୁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

