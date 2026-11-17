IPL 2027 Trade: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଗଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଫେରିଲେ ସାମ୍ କରନ
IPL 2027: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଏମ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛି।
Published : November 17, 2026 at 4:57 PM IST
IPL 2027 Trade: ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଏମ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିବେ ଶାମି
ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଜର୍ସିରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଶାମିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଫି’ (Revised Fee) ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଶାମି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଜର ସୁଇଙ୍ଗ୍, ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୧୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ 145ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏମ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ
ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ସହିତ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଏମ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫି’ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନିଜର ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ ଏବଂ ରନ୍ ରୋକିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Mohd Shami and M. Siddharth traded to @rajasthanroyals, Sam Curran traded to @LucknowIPL. More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/Y6bdr1YXma— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ଫେରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛି। କରନ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫି’ 2.4 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସାମ୍ କରନ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 59ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ 997 ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଭୟରୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା କରନ ନିଜର ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଚାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ଏମ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ରୂପରେ ଦୁଇଟି ବୋଲିଂ ବିକଳ୍ପ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସାମ୍ କରନଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତ କରିଛି।
IPL 2027 ରିଟେନସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା:
|ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ (Player)
|ପୂର୍ବ ଦଳ (Previous Team)
|ନୂଆ ଦଳ (New Team)
|ଟ୍ରେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ (Trade Fee)
|ଡିଲ୍ ପ୍ରକାର (Deal Type)
|ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI)
|ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (PBKS)
|18 କୋଟି ଟଙ୍କା
|ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (Player Swap)
|ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ
|ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (PBKS)
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI)
|18 କୋଟି ଟଙ୍କା
|ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (Player Swap)
|ଋଷଭ ପନ୍ତ
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG)
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)
|15 କୋଟି ଟଙ୍କା
|ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (Player Swap)
|କୁଲଦୀପ ଯାଦବ
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG)
|13.50 କୋଟି ଟଙ୍କା
|ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (Player Swap)
|ମହମ୍ମଦ ଶାମି
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG)
|ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR)
|8 କୋଟି ଟଙ୍କା
|3-ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (3-Player Swap)
|ଏମ୍. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG)
|ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR)
|75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|3-ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (3-Player Swap)
|ସାମ୍ କରନ
|ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR)
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG)
|2.40 କୋଟି ଟଙ୍କା
|3-ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (3-Player Swap)
|ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍
|ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)
|ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK)
|6 କୋଟି ଟଙ୍କା
|4-ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (4-Player Swap)
|ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍
|ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)
|ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK)
|3 କୋଟି ଟଙ୍କା
|4-ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (4-Player Swap)
|ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ
|ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK)
|ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)
|4.80 କୋଟି ଟଙ୍କା
|4-ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (4-Player Swap)
|ନାଥାନ୍ ଏଲିସ୍
|ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK)
|ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)
|9 କୋଟି ଟଙ୍କା
|4-ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (4-Player Swap)
|ଟି. ନଟରାଜନ୍
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)
|ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)
|5 କୋଟି ଟଙ୍କା
|ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (Player Swap)
|ଜୀଶାନ୍ ଅନସାରୀ
|ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)
|40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ପ୍ଲେୟାର ସ୍ୱାପ୍ (Player Swap)
|ହର୍ଷଲ ପଟେଲ
|ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)
|ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT)
|4 କୋଟି ଟଙ୍କା
|ଅଲ୍-କ୍ୟାସ୍ ଡିଲ୍ (All-Cash Deal)