IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ ମେଗା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍: 4 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ଚେନ୍ନାଇ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ
IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି।
Published : November 5, 2026 at 3:27 PM IST
CSK vs SRH Trade Deal: ଆଇପିଏଲ 2027 ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପେସର ନାଥନ ଏଲିସ୍ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ହେଉଛି ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍। ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୂର୍ବରୁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ରେ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ଙ୍କୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।
🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ— IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026
ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଅଧୀନରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ମିଳିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର 4.8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଲିଲ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2018 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।
ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 15ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ରେ ସେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିଥିଲେ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନ୍ରୁ ବାହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥନ ଏଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଜରିଆରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ରେ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏଲିସ୍ ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।