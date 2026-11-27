IPL 2027: ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ଯିବା ପରେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ।
Published : November 27, 2026 at 7:02 PM IST
Mumbai Indians New Captain: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ମିନି ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଖୋଜୁଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ମୁମ୍ବାଇର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ । ଆଉ ଆଜି ତାହା ସତ ହୋଇଛି ।
ରୋହିତ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହାର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗୁପ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମର ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା । ଶେଷରେ ଆଜି ସେହି ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ MI ପାଞ୍ଚଟି IPL ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଫି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଡ଼ିବେ ।
Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜାବର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ
ରୋହିତ ଶର୍ମା 2013ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ MIର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ MI ମୋଟ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯାହା କୌଣସି IPL ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିତିଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଟାଇଟଲ୍ । ଏହାସହିତ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ, ସେ ମୋଟ ଛଅଟି IPL ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ (ବର୍ତ୍ତମାନ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ) ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସାମିଲ ଅଛି । ରୋହିତ 158 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, 87ଟି ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ 67ଟି ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହାର 55.06 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରେ PBKS ରେ ସାମିଲ ହେଲେ MI ର ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ
ରୋହିତଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିଅର୍
ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିଅରରେ ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସେ 276 ଇନିଂସରେ 29.91 ହାରାହାରି ଏବଂ 132.91 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ମୋଟ 7329 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ 49ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ IPL ଫିସ୍
ଆଇପିଏଲର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଡେକାନ ଚାର୍ଜର୍ସ ₹3.1 କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସେ ₹16.3 କୋଟିରେ ଅଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ