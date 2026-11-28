ପ୍ରଥମେ ‘ନା’ କହିଥିଲେ ରୋହିତ; ଏଥିପାଇଁ ପୁଣିଥରେ MIର ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍
MIର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ହେବା ନେଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଚକିତ କଲାଭଳି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
Published : November 28, 2026 at 3:22 PM IST
Rohit Sharma MI Captain: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ନେଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଚକିତ କଲାଭଳି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ପୁଣିଥରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ଖୋଦ୍ 'ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍' ବର୍ତ୍ତାମନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୁଣିଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଲିକ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ ସେ ନିଜ ମନ ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।
MI ଅଧିନାୟକ ହେବା ନେଇ ରୋହିତଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ରୋହିତ ପରଦା ପଛର ପୂରା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲୁ।"
ରୋହିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 'ନା' ଭଳି ହିଁ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଗତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଉଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଏହି 6 ଶିଷ୍ୟ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟର ସ୍ୱର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ଥିବା ନିଜର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି।
Rohit’s heartfelt message to the Paltan 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/oJhMfLlqyU— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
'ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍' କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ଦଳକୁ ଜଣେ ଲିଡର ଭାବେ କେବଳ ମୋର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତଥାପି, ମୋତେ ଭିତରୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଦଳକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଏହା ଏପରି ଏକ ଦଳ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗଢ଼ିଛି। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ଆଉ ଥରେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ କଲେ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
Watch Ro in a heart-to-heart with Jatin Sapru as he talks about returning as आपला Captain, and shares a very special message for आपली Paltan! 📹💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/Lc0Bl0kjbV— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ
ବିଗତ କିଛି ସିଜିନରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କୌଣସି ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, ବରଂ ପୂରା ଦଳ ବିଷୟରେ ଏହା କହୁଛି। ଆମେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନପାରିବାକୁ ନେଇ ସେତେଟା ନିରାଶ ନଥିଲୁ, ବରଂ ଏହି କଥାରୁ ନିରାଶ ଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁନଥିଲୁ ଏବଂ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ପାରୁନଥିଲୁ।"