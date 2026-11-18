IPL 2027: କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରଖିଲା ଏବଂ କାହାକୁ ରଲିଜ୍ କଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
IPL 2027 ର ମିନି ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ 10ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
Published : November 18, 2026 at 9:44 AM IST
IPL 2027 Retentions List: ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ର ମିନି ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ 10ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ତାଲିକା ପରେ ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି କିଛି ଦଳ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ମଥିଶା ପଥିରାନା, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାନେ ଓ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ମିନି ନିଲାମ କେବେ ହେବ?
ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ପାଇଁ ମିନି ନିଲାମର ଆୟୋଜନ 16 ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଆରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳ କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି।
1. ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଆୟୁଷ ମ୍ହାତ୍ରେ, ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, ଅକିଲ୍ ହୁସେନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂହ, ଅନଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ସର୍ଫରାଜ ଖାନ, ଜେମି ଓଭରଟନ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ରାହୁଲ ଚହର, ରାମକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ, ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଲ।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି : ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନି (ଅବସର), ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ, ଆକାଶ ମାଧୱାଲ, ଅମନ ଖାନ, ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମ୍ୟାକନିଲ ନୋରୋହ୍ନା, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରୀ, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ଜ୍ୟାକ୍ ଫୋକ୍ସ।
2. ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍, ରାଇନ ରିକେଲଟନ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ନମନ ଧୀର, ଅଶ୍ୱାନୀ କୁମାର, କୋର୍ବିନ ବସ, ରଘୁ ଶର୍ମା, ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ବାୱା।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଟ୍ରେଡ୍), ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଦୀପକ ଚହର, ଆଲ୍ଲା ଗଜନଫର, ଅଥର୍ବ ଅଙ୍କୋଲେକର, କେଶବ ମହାରାଜ, ଡାନିସ ମାଲେୱାର, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ମୟଙ୍କ ରାୱତ, ମହମ୍ମଦ ଇଜହାର, ରୋବିନ ମିଞ୍ଜ, ମହିପାଲ ଲୋମରୋର।
3. ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: ବିରାଟ କୋହଲି, ରଜତ ପାଟିଦାର, ୟଶ ଦୟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ, କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ, ଜ୍ୟାକବ ଡଫି, ଜର୍ଦ୍ଦାନ କକ୍ସ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ରସିଖ ଦାର, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, ସୁୟାଶ ଶର୍ମା, ବିକି ଓସ୍ତୱାଲ, ନୁଆନ ତୁସାରା।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ରିଚାର୍ଡ ଗ୍ଲିସନ, ସ୍ୱପ୍ନିଲ ସିଂହ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଦେଶୱାଲ।
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
4. ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ (PBKS)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଟ୍ରେଡ୍), ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ମୁଶୀର ଖାନ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ମାର୍କו ଜାନସେନ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ, ବେନ ଡ୍ୱାରସୁଇସ, କୁପର କନୋଲି, ହରନୁର ପନ୍ନୁ, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁର।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ (ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟ୍ରେଡ୍), ନେହାଲ ୱାଧେରା, ମିଚ୍ ଓଭେନ, ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଚୌଧୁରୀ।
5. ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: ନିକୋଲାସ ପୁରନ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ମୋହସିନ ଖାନ, ଆୟୁଷ ବାଦୋନୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ସାମ କରନ, ଅବଦୁଲ ସମାଦ, ଆଡେନ ମାର୍କରାମ, ଆକାଶ ସିଂହ, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅର୍ଶୀନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ଦିଗଭେଶ ରାଠୀ, ଜୋଶ ଇଂଲିସ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ଆଭେଶ ଖାନ, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟ୍ସକେ, ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ଆନରିକ ନୋର୍କିଆ, ନମନ ତିୱାରୀ, ହିମ୍ମତ ସିଂହ।
6. ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ରିୟାନ ପରାଗ, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ମହମ୍ମଦ ସାମୀ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ଦାସୁନ ଶାନାକା, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେଇରା, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରେଟୋରିୟସ, ମଣିମାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଶୁଭମ ଦୁବେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଅମନ ରାଓ ପେରାଲା, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ୟଶ ରାଜ ପୁଞ୍ଜା।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ସିମରନ ହେଟମାୟର, ଆଡାମ ମିଲ୍ନେ, ଇମାନଜୋତ ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ସେନ୍, କ୍ୱେନା ମଫାକା, ରବି ସିଂହ, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ବିଘ୍ନେଶ ପୁଥୁର, ୟୁଧଭୀର ଚରକ।
7. କଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରମଣଦୀପ ସିଂହ, ଆଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ, ଅନୁକୁଲ ରୟ, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୋଲାଙ୍କି, ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲ, ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ, ସୌରଭ ଦୁବେ, ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ଏବଂ ବୈଭବ ଆରୋରା।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ମଥୀଶା ପଥିରାନା, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମୁଜାରାବାନୀ, ନବଦୀପ ସାଇନି, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ତେଜସ୍ୱୀ ଦାହିୟା, ଉମରାନ ମଲିକ, ଲଭନୀଥ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାମ୍ରା।
8. ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଇଶାନ କିଷାନ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଟି. ନଟରାଜନ, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ନାଥନ ଏଲିସ, ବ୍ରାଇଡନ କାର୍ସ, ଏସାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସଲିଲ ଆରୋରା, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ, ସାକିବ ହୁସେନ, ଶିଭାଙ୍ଗ କୁମାର ଏବଂ କ୍ରାନ୍ସ ଫୁଲେତ୍ରା।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକତ, ଦିଲସାନ ମଧୁଶଙ୍କା, ଓମକାର ତାରମାଲେ, ଅମିତ କୁମାର, ଶିବମ ମାଭି, ଜେରାଲ୍ଡ କୋଏତ୍ଜି, ଡେଭିଡ ପେନ୍।
9. ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି: ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ତ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, ପୃଥ୍ୱୀ ଶ, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ମୁକେଶ କୁମାର, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ସମୀର ରିଜଭି, ଆକିବ ନବୀ, ମାଧବ ତିୱାରୀ, ତ୍ରିପୁରାନା ବିଜୟ, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ ଏବଂ ଜୀଶାନ ଅନସାରୀ।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ହେଲେ: ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ନୀତିଶ ରାଣା, ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ, ପଥୁମ ନିଶଙ୍କା, ବେନ୍ ଡକେଟ୍, କରୁଣ ନାୟାର, ଦୁଷ୍ମନ୍ଥ ଚମୀରା, ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ, ଅଜୟ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସାହିଲ ପାରାଖ।
10. ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT)
ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି : ଶୁବମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜୋସ ବଟଲର, ରସିଦ ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ (ଟ୍ରେଡ୍), ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ପ୍ରସିଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଟିମ୍ ବାଣ୍ଟନ, ଅନୁଜ ରାୱତ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଆର. ସାଇ କିଶୋର, ମାନବ ସୁଥାର, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍।
ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳି: ମହମ୍ମଦ ସାମୀ (ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି), ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଲୁକ୍ ଉଡ୍, କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜ୍ରୋଲିୟା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ୟାରା ଏବଂ କନର୍ ଏଷ୍ଟରହୁଇଜେନ୍।