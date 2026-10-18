IPL 2027: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ମିନି ନିଲାମର ତାରିଖ, ଏହି ସହରରେ ହେବ ଆୟୋଜନ!
IPL 2027: ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ମିନି ନିଲାମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ।
Published : October 18, 2026 at 10:31 AM IST
IPL 2027 Auction: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ମିନି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୬ ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଆରେ ଆୟୋଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଦଳର ମାଲିକ ଏବଂ ସିଇଓ (CEO) ମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ପଠାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦଳ ଏବଂ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ନିଲାମ ୧୬ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୪ ଡିସେମ୍ବରରେ କରାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା।
କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଯାକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୬ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତା’ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ନିଲାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ବା ବ୍ରିଫିଂ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳରୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ନିଲାମରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୋଟେଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ୧୬ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମିନି ନିଲାମ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ସମାନ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୩ ଡିସେମ୍ବରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ ଗୋଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମର ଆତିଥେୟତା କରିବ।
JUST IN 🚨 IPL teams told to prepare for auction on December 16 in Goa. Multiple franchises have confirmed receiving a message from the BCCI logistics team. #IPL2027 #IPLAuction https://t.co/yAnCwDc3Wc— Cricbuzz (@cricbuzz) October 17, 2026
ଏହି ମିନି ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜ ନିଜ ଦଳରେ ଥିବା ଅଭାବ ବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରିଟେନସନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା, ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବୋର୍ଡ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଲାମ କରାଯିବ।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିଜର କୋଚ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିପାରେ।