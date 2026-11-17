IPL ରୁ ଅବସର ନେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି, ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର
MS Dhoni: ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳି ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ।
Published : November 17, 2026 at 3:11 PM IST
MS Dhoni IPL Retirement: ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏମଏସ ଧୋନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳି ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ପାଞ୍ଚ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ରୁ ଦଳର ମେଣ୍ଟର (Mentor) କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ପରି ଅତୁଟ ରହିବ।
ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦଳର ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଚେନ୍ନାଇ ସହିତ ଧୋନିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ରହିଆସିଛି। ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ପରିଚୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଥା ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଦଳକୁ ଏକ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଯଦିଓ ମେଣ୍ଟର ଭାବେ ସେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ମେଣ୍ଟର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେକେଆର୍ (KKR) ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ହିଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ସିଏସକେ (CSK) ର ହଜିଯାଇଥିବା ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
Meant to be! 💛 #ForOurThala https://t.co/ar0OMlu9uc— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର
ଏମଏସ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ରେ 278ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 38.30 ହାରାହାରି ଏବଂ 137.45 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 5439 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 24ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଅପରାଜିତ 84 ରନ୍ ରହିଛି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 264ଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କୌଣସି ଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।
Captain Dhoni - Legacy Mentor Dhoni - Future #ForOurThala https://t.co/5h9wtJnrPn— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ CSK ମାଲିକ
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ମାଲିକ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନ ମଧ୍ୟ ଧୋନିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସର୍ବଦା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ପରିଚୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବେ। ଖେଳାଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଦିଓ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ପରି ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବ। ଧୋନି ମେଣ୍ଟର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଶେଷକରି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ମାଲିକ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଧୋନିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ବିନା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀନିବାସନ କହିଛନ୍ତି, "ଏମ୍.ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ବିନା ସିଏସକେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳତା, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏକାଠି ଦେଖିଛୁ।"
endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
ସେ ଧୋନିଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କର ମଜବୁତିର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରସା ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମଜବୁତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ଅଛି- ଆମେ ପରସ୍ପରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ ନାହୁଁ। ଏହି ଭରସା ହିଁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି।"
"𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞." https://t.co/LA97JA5s9W— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
ଶ୍ରୀନିବାସନ 2008 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଅକ୍ସନ (IPL Auction) ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "2008 ରେ ମୁଁ ଜୋର ଦେଇଥିଲି ଯେ ଧୋନି ସିଏସକେ (CSK) ର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। କେବଳ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଫଳତା କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି।"