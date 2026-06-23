IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ ମେଗା ଟ୍ରେଡ୍: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଗଲେ କୁଲଦୀପ!
IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଦଳବଦଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଥିବା ଋଷଭ ପନ୍ତ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି।
Published : June 23, 2026 at 2:10 PM IST
IPL 2027 Mega Trade: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଖବର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୨୩ ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୋହର ମରାଯାଇଛି। ପନ୍ତ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିବେ। ସମପରି କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ଏଲ୍ଏସ୍ଜି ୧୩.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇନ୍ କରିଛି।
ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଅଦଳବଦଳ
୨ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର ଅଂଶ ରହିବା ପରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ସେ ୨୦୧୬ ରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦୨୨ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏହି ଲିଗ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
🚨 Announcement 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
More Details ▶️ https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo
ରିଷଭଙ୍କୁ କ୍ଷତି, କୁଲଦୀପ ମାଲାମାଲ
ଆଇପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଋଷଭ ପନ୍ତ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦରମାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ରେ ହୋଇଥିବା ନିଲାମୀରେ ଏଲ୍ଏସ୍ଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଜି ଲଗାଇ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ବନାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଦରମାରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ୧୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତାଙ୍କୁ ୧୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
Thank you Rishabh for all the memories 💙❤️ pic.twitter.com/c8NxWjl1KN— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) June 23, 2026
ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ବିଚାର କଲେ କୁଲଦୀପ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ୧୧ଟି ପାଳିରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏଲ୍ଏସ୍ଜିକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଲୟରେ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ରେ ସେ ୧୩ଟି ପାଳିରେ ମାତ୍ର ୩୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ୨୦୨୬ ବର୍ଷରେ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୨୨୨ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାରାହାରି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ମାନର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
One of us. Always. 🐅— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) June 23, 2026
We will miss you, Tiger! 💙❤️ pic.twitter.com/GpCh0sSXaK