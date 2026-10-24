IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୧୪୯୯୯ ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲା ହେଡ୍ କୋଚ୍
Mumbai Indians: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
Published : October 24, 2026 at 11:01 AM IST
MI New Head Coach: ଆଇପିଏଲ୍ର ପାଞ୍ଚ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର୍ କିରୋନ୍ ପୋଲାର୍ଡ୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସେ ଏହି ପଦରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବା ପରେ କିରୋନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ହେଡ୍ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି ପୋଲାର୍ଡ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମୋ ଜୀବନ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ମୁଁ ଏହି ଦଳ ସହିତ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପରେ ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ମୁଁ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ, ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଏମ୍ଆଇ (MI) ପରିବାରକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ରଖିଲେ। ମୁଁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦଳର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଆମର 'ପଲଟନ୍' (ପ୍ରଶଂସକ)ଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ମନାଇବାର ଆହୁରି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।"
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଏହି ଦଳ କେବଳ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଦଳ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ରେ ମୋଟ ୧୩ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୫ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ବ୍ୟତୀତ ଚ୍ୟାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍, ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍ (WPL), ମେଜର୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ (MLC), ILT20 ଏବଂ SA20 ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାମିଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିରୋନ୍ ପୋଲାର୍ଡ୍ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦଳ ମଇଦାନରେ କିଭଳି କମାଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ।
Mumbai Indians elevate Kieron Pollard as Head Coach A defining figure in MI’s success, the remarkable 16-year association of Kieron Pollard within the #OneFamily enters a new chapter. Read more - https://t.co/ORZz4gruIr https://t.co/BMI38BYH1f— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପୋଲାର୍ଡ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କିରୋନ୍ ପୋଲାର୍ଡ୍ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ମହାନ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଟି୨୦ ଲିଗ୍ (ଯେପରିକି ଆଇପିଏଲ୍, ସିପିଏଲ୍ ଏବଂ ପିଏସ୍ଏଲ୍) ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଶାଇ ମୋଟ ୭୫୪ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୪୯୯୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରାୟ ୩୧.୭୧ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ପୋଲାର୍ଡ୍ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ୍ ଦେଖାଇ ସେ ୩୪୧ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି।