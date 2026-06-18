ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ବଦଳିବ ସିଜନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ!
IPL 2027: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଚିବ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Published : June 18, 2026 at 2:27 PM IST
IPL 2027: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଚିବ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ସିଜନ୍ ରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଆଇପିଏଲର ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅଟକଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩୧ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ଅନେକ ଭାଗରେ ପାଣିପାଗ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଖେଳାଳି ଓ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି।
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ଆମର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ମେ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିପାରିବା।"
STORY | BCCI eyes Mar 10-May 15 IPL window next season amid heat concerns: Devajit Saikia— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
In its bid to beat the extreme May heat in most parts of the country, the BCCI is contemplating an early start to the IPL, eyeing a March 10-May 15 window for future editions starting next… https://t.co/3oKYr3Vso5
ବୋର୍ଡର ଗେମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ‘ଉଇଣ୍ଡୋ’ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଭଳି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପାଗରେ ଖେଳାଯାଇପାରିବ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ୭୪ ରୁ ବଢ଼ାଇ ୯୪ କରାଯିବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅଟକଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା। ବିସିସିଆଇ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ର ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମାଟ୍କୁ ହିଁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଆଇପିଏଲ୍କୁ ଯଦି ଦୁଇ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ୭୪ ହିଁ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ବିସିସିଆଇକୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ଡବଲ୍ ହେଡର୍’ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଯିବ।