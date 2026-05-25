ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ୩ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚପଲରେ ପିଟିବାକୁ କହିଲେ ଯୁବରାଜ ସିଂ? ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଗ୍ଗଜ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।'
Published : May 25, 2026 at 3:06 PM IST
IPL 2026: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଦଳ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ପରେ ବି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ଅନେକ କାରଣରୁ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବରାଜ ସିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିବା କଥା କହିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ହରପ୍ରୀତ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ 'ବ୍ଲଗର୍' (Blogger) ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ 'ସ୍ଲଗର୍' (Slogger) ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଗ୍ଗଜ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।'
Yuvaraj says “You guys deserve to be beaten by slippers now. It’s time!”— Gabbar (@GabbbarSingh) May 24, 2026
🤣 pic.twitter.com/UdsPNnh1og
ଆଇପିଏଲ୍ର ଚଳିତ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ପଞ୍ଜାବର ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ୟୁଭି ଅନେକ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ କୋଚ୍ ଅଟନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭୁଲ୍ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଚଳିତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଦଳର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା। ସେ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦.୨୦ର ଖରାପ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍ଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପେଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୩୬୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
This team! 🥹🫶 pic.twitter.com/NwWVf5wm17— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) May 25, 2026
