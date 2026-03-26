"ବାଜେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଅଶ୍ୱିନ": ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ଯୋଗରାଜ ସିଂହ, ଦେଲେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର।

ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନ-ଯୋଗରାଜ
Published : March 26, 2026 at 11:55 AM IST

Yograj Singh vs R Ashwin, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ରହିବା ପରେ ଏଥର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG)। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନ୍ ତାରକା ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ତେଜିଛି।

କ’ଣ କହିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନ?

ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ ଯେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍‌-୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ କହିଥିଲେ, "ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଖରେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ମୋହସିନ ଖାନ, ଆଭେଶ ଖାନ ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟାର୍ ପେସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି କେହି ଆହତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଖେଳିବାର ମୁଁ କୌଣସି କାରଣ ଦେଖୁନାହିଁ।"

ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବୟାନରେ ଯୋଗରାଜ ସିଂହଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ

ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଶୁଣିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ବାପା ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ନିଜ ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ସେ (ଅଶ୍ୱିନ) ପୂରା ବାଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜଣେ ଖେଳାଳି ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଟିଭି ଆଗରେ ବସି କିଏ କ’ଣ କରିପାରିବ ବା ନାହିଁ, ତାହା କହିବାକୁ ଆପଣ କିଏ?"

ଯୋଗରାଜ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଜଣେ ବୋଲର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟାଟର। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଚମତ୍କାର ଛକା ମାରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।"

ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଯୋଗରାଜ

ଯୋଗରାଜ ନିଜର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପାଖରେ ୬ ମାସ ସମୟ ବିତାଇବେ, ତେବେ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଦାଢ଼ି କାଟି ଫିଙ୍ଗିଦେବି।"

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଆ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଉଛି ନା ଯୋଗରାଜଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ ସିଜନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।

