IPL 2026: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ! କହିଲେ- କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଗୁଆହାଟୀରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

Sanju Samson on Leaving RR
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 2:38 PM IST

IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ଙ୍କ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପରିଚୟ ସାଜିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ଏଥର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଜର୍ସିରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୁ ନିଜର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ କିଛି ମନକଥା କହିଛନ୍ତି।

'ରାଜସ୍ଥାନ ସହ ମୋର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା'

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ପୁରୁଣା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପୁରୁଣା ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେବ? PTI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଏନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ସହିତ ମୋର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ଦେବି।"

ବଦଳରେ ଗଲେ ଜାଡେଜା: ଗୁଆହାଟୀରେ ହେବ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏଥର ଏକ ବଡ଼ 'ଟ୍ରେଡ୍'ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର 'ଘର ବାହୁଡ଼ା'।

ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସାମସନ

ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସାମସନ ୮୯ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଗୁଆହାଟୀରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫର୍ମକୁ ସଞ୍ଜୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସିଏସକେରେ ସେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ସେହିପରି ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ ନମ୍ବର ୩ରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

SANJU SAMSON ON LEAVING RR
SANJU SAMSON OPENS UP ON RR
IPL 2026
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌
WHY SANJU SAMSON LEFT RR

