RCB ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଆଉ କେବେବି ଭର୍ତ୍ତି ହେବନି ଏହି ୧୧ଟି ସିଟ୍!
IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏକ ବଡ଼ ତଥା ଭାବୁକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
Published : March 24, 2026 at 3:16 PM IST
RCB Tribute, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏକ ବଡ଼ ତଥା ଭାବୁକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ୧୧ଟି ସିଟ୍ ଏଣିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖାଲି ରହିବ। ଏହି ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ କି କେହି ସେଠାରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପଛରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ରହିଛି।
ସେହି ୧୧ ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ, ଯେତେବେଳେ RCB ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂରା ସହର ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ଭିତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ ୧୧ ଜଣ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେହି ମୃତକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ RCB ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (KSCA) ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ୧୧ଟି ସିଟ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଇପିଏଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ।
— Sam (@Cricsam01) March 24, 2026
- Players to train with Number 11 Jersey.
- Players Wears Black Arm bands.
- RCB is looking to reserve 11 seats permanently at Chinnaswamy Stadium.
ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍ମାରକୀ
କେବଳ ସିଟ୍ ଖାଲି ରଖିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିକଟରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ (Memorial) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମିନିଟ୍ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେହି ୧୧ ଜଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ସିଜନର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ RCBର ଖେଳାଳିମାନେ ୧୧ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ।
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 24, 2026
- KSCA and RCB will unveil a memorial Plaque at the Chinnaswamy Stadium where they'll reserve 11 seats in the memory of the stampede victims. (TOI).
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍: ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ RCB ଏବଂ SRH
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଉଭୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। RCBର ନେତୃତ୍ୱ ରଜତ ପାଟିଦାର ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ SRHର କମାଣ ଇଶାନ କିଶନ ସମ୍ଭାଳିବେ।
KSCA ଅନୁଯାୟୀ, "ସେହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ସେଦିନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି"
RCB ର ଏହି ମହାନୁଭବତା ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟିମ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ "ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ" ବୋଲି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି।