KKR ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Blessing Muzarabani: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି।

Blessing Muzarabani Banned
ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ (IANS)
Published : April 14, 2026 at 3:52 PM IST

Blessing Muzarabani Banned, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। କାରଣ ସେ PSL 2026 ରେ ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସହିତ ଡିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି KKR ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ପିସିବି ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ସମ୍ମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଜାରବାନୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ୧୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ PSL ଏବଂ IPL ନିଲାମରେ ସେ ଅନସୋଲ୍ଡ (ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିଲେ) ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍‌କୁ ମଝିରୁ ଛାଡି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ PSL ରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ମୁଜାରବାନୀ ପିଏସଏଲ୍ (PSL) ଡିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମୁଜାରବାନୀ IPL 2026 ରେ KKR ପାଇଁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଜାରବାନୀ ଏକମାତ୍ର ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି, ଯିଏ ପିଏସଏଲ୍ ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି IPL 2026 କୁ ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା, ସାମ୍ କରନଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳଇ ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ତେବେ ମୁଜାରବାନୀଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ର ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଦଳ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ମାତ୍ର ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତିମ ବଲ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେବା ଫଳରେ ଦଳକୁ ଏକମାତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାଙ୍ଗିବ ସଚିନଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ! ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

କିଏ ଏହି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ? ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ରଚିଛନ୍ତି ନୂଆ ଇତିହାସ

MS Dhoni: ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେକି ଏମଏସ ଧୋନି; ଆହତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

BLESSING MUZARABANI BANNED
IPL VS PSL
IPL 2026
ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ
MUZARABANI IS BANNED FOR TWO YEARS

