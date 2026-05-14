ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ୧୦ମ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ବୁମ୍ରା; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର-ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍?

MI vs PBKS: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ କରୁଛନ୍ତି।

Jasprit Bumrah Makes MI Captaincy Debut
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 7:42 PM IST

MI vs PBKS IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଗୁରୁବାର (୧୪ ମଇ) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବୁମ୍ରା ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁମ୍ୱାଇ ତରଫରୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବୁମ୍ରା ୧୦ମ ଅଧିନାୟକ ଅଟନ୍ତି।

କାହିଁକି ବାହାର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ?

ଟସ୍ ପରେ ବୁମ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇର ଏକାଦଶ (Playing 11) ରୁ ଗଜନଫର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବୁମ୍ରା କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି।

କାହିଁକି ଖେଳୁ ନାହାଁନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ମେ ୨ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ସାରିଥିବାରୁ, ଦଳର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫିଟନେସ୍‌କୁ ନେଇ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳ ସହିତ ଧର୍ମଶାଳା ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ତଥା ମେଡିକାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି।

ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମେ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଥଣ୍ଡା ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ୱିକେଟ୍ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହେବି। ଆମର ଆଉ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ପୂରା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଦଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଲ୍ଲା ଗଜନଫର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି।"

ଟସ୍ ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତୁ। ୱିକେଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚ୍ କେମିତି ରହିବ ଜଣାନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କଣ ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ୍। ଆମକୁ ଭଲ ଶେପ୍ (ରୂପ) ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।" ଏହାପରେ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳକୁ ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍, ଜେଭିୟର୍ ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଏବଂ ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ ଆସିଛନ୍ତି।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ (Playing 11): ରିୟାନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନମନ ଧୀର, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ରାଜ ବାୱା, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ଦୀପକ ଚହର, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା (ଅଧିନାୟକ), ରଘୁ ଶର୍ମା।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ (Playing 11): ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁପର କୋନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଜେଭିୟର୍ ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ।

