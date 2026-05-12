ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର’ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଗୁଜରାଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ?

GT vs SRH: ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

'ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର' ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଗୁଜରାଟ
Published : May 12, 2026 at 4:01 PM IST

IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ୧୨ ମଇ ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୁଜରାଟର ଏହି ଜର୍ସିର ବଦଳିଥିବା ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ପଛରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ? ଯଦି ନା ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛୁ।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପୁଣିଥରେ କର୍କଟ (କ୍ୟାନସର) ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ନିଜର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବେ। କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଜାରି ରଖି ଜିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସାମୂହିକ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଓ ଏହାକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।

ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମଞ୍ଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଦୃଢ଼ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା କର୍କଟକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।

ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ କଣ କହିଛନ୍ତି

ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ କର୍କଟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଖେଳର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖେଳଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମାଜ ଉପରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି।"

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ କେତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଖେଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆଣିବାରେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଭାବନାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।"

ଆଜି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପାଖରେ ୧୪ ଲେଖାଁଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ, ସେ ଟେବୁଲ୍ ଟପର୍ (ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ) ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଗୁଜରାଚ ବନାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କିଏ ବାଜି ମାରୁଛି ଏବଂ କାହାକୁ ପରାଜୟ ମିଳୁଛି।

